Искусство слушать. Мелодия

Лекция о мелодии: искусство написания красивых звуков

Приглашаем вас на третью лекцию из цикла «Искусство слушать», которую проведет музыковед Ярослав Тимофеев. На этом интересном мероприятии вы узнаете, как менялись идеалы мелодической красоты и почему одни мелодии звучат естественно, а другие лишь кажутся набором звуков.

Что вас ждет на лекции?

Ярослав Тимофеев обсудит, возможно ли написать красивую мелодию в XXI веке, сколько существует мелодий и почему одни мотивы мы мгновенно забываем, а другие остаются в памяти надолго. Лекция будет сосредоточена на понимании того, как создавать мелодии и какие элементы делают их привлекательными.

О лекторе

Ярослав Тимофеев — кандидат искусствоведения, главный редактор журнала «Музыкальная академия», а также автор и ведущий концертов Московской филармонии. Его профессиональные достижения включают работу членом жюри национальной театральной премии «Золотая маска» и музыкальным консультантом церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Он является автором более 750 публикаций в ведущих СМИ, таких как «Известия», «Коммерсантъ», Arzamas и Colta.ru. Также Тимофеев — пианист группы OQJAV и лауреат приза имени Микаэла Таривердиева «За лучшую музыку к фильму» на фестивале «Кинотавр» в 2020 году.

Кроме того, он работает сценаристом и редактором на телеканале «Культура» в программах «Абсолютный слух» и «Искусственный отбор».

