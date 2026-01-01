Искусство слушать. Гармония

Музыкальный лекторий Ярослава Тимофеева в Сириусе

Приглашаем вас на четвертую лекцию из цикла «Искусство слушать», где музыковед и кандидат искусствоведения Ярослав Тимофеев расскажет о гармонии в музыке. На этой лекции вы узнаете, что гармония — это не только эстетическое понятие, но и точная наука, полная строгих законов и неизведанных областей.

Тайны музыкальной гармонии

Что же такое гармония? Суть задачи композитора заключается в поиске идеальных сочетаний звуков. Каждый из них играет важную роль в создании музыкальной гармонии.

Ярослав Тимофеев объяснит, почему в каждом звуке заключен мажор и как ему противопоставляется грустная альтернатива. Вы также узнаете о формировании тональной системы и почему многие композиторы стали её разрушать. Узнайте, как диссонансы придают музыке человечность и почему абсолютная гармония напоминает отсутствие жизни.

О лекторе

Ярослав Тимофеев — известный музыковед и главный редактор журнала «Музыкальная академия». Он имеет богатый опыт работы, как автор и ведущий концертов Московской филармонии.

Вы также могли слышать его в качестве члена жюри национальной театральной премии «Золотая маска» или как музыкального консультанта церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Ярослав является автором более 750 публикаций в ведущих изданиях, таких как «Известия», «Коммерсантъ», Arzamas и Colta.ru.

Кроме того, он является пианистом группы OQJAV и лауреатом приза имени Микаэла Таривердиева за лучшую музыку к фильму на «Кинотавре» в 2020 году. Ярослав также работал сценаристом и редактором программ «Абсолютный слух» и «Искусственный отбор» на телеканале «Культура».