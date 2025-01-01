Спектакль Искусство с юмором — юмор в раме

Театр зрительских историй «Артментальность» приглашает вас на уникальную перформативную лекцию «Искусство с юмором — юмор в раме». Это мероприятие даст возможность взглянуть на мир искусства с совершенно другой стороны — легкой и ироничной.
Артисты театра «Артментальность» в стиле импровизации разыграют ваши личные истории и ассоциации, рожденные здесь и сейчас. Это не просто лекция — это живой диалог об искусстве, где ваши истории становятся частью перформанса, добавляя уникальность каждому мгновению.
Приготовьтесь к тому, чтобы искусство не только удивляло, но и веселило вас!