Спектакль Искусство с юмором — юмор в раме

Искусство с юмором — юмор в раме
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Искусство с юмором: перформативная лекция в театре «Артментальность»

Театр зрительских историй «Артментальность» приглашает вас на уникальную перформативную лекцию «Искусство с юмором — юмор в раме». Это мероприятие даст возможность взглянуть на мир искусства с совершенно другой стороны — легкой и ироничной.

Что вас ждёт?

  • Увидите смешные картины и шедевры, в которые художники вложили как тонкий, так и прямолинейный юмор.
  • Услышите увлекательные истории из мира искусства — от древних до современных произведений.
  • Узнаете, как сатира, ирония и комическое преломляются в живописи.

Интерактивный перформанс

Артисты театра «Артментальность» в стиле импровизации разыграют ваши личные истории и ассоциации, рожденные здесь и сейчас. Это не просто лекция — это живой диалог об искусстве, где ваши истории становятся частью перформанса, добавляя уникальность каждому мгновению.

Приготовьтесь к тому, чтобы искусство не только удивляло, но и веселило вас!

Октябрь
19 октября воскресенье
18:00
Дом-музей Щепкина Москва, Щепкина, 47, стр. 2
от 600 ₽

