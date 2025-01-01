Спектакль Искусство с юмором — юмор в раме

Искусство с юмором: перформативная лекция в театре «Артментальность»

Театр зрительских историй «Артментальность» приглашает вас на уникальную перформативную лекцию «Искусство с юмором — юмор в раме». Это мероприятие даст возможность взглянуть на мир искусства с совершенно другой стороны — легкой и ироничной.

Что вас ждёт?

Увидите смешные картины и шедевры, в которые художники вложили как тонкий, так и прямолинейный юмор.

Услышите увлекательные истории из мира искусства — от древних до современных произведений.

Узнаете, как сатира, ирония и комическое преломляются в живописи.

Интерактивный перформанс

Артисты театра «Артментальность» в стиле импровизации разыграют ваши личные истории и ассоциации, рожденные здесь и сейчас. Это не просто лекция — это живой диалог об искусстве, где ваши истории становятся частью перформанса, добавляя уникальность каждому мгновению.

Приготовьтесь к тому, чтобы искусство не только удивляло, но и веселило вас!