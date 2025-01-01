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Искусство речи: голос, дикция, интонация!
Билеты от 20000₽
Киноафиша Искусство речи: голос, дикция, интонация!

Искусство речи: голос, дикция, интонация!

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Билеты от 20000₽

О концерте/спектакле

Интенсив по искусству речи с Мстиславом Пентковским

С 13 по 28 сентября 2025 года в 13:00-15:00 пройдет уникальный осенний интенсив «Искусство речи: голос, дикция и интонация», который проведет известный театральный режиссер и педагог Мстислав Пентковский.

Зачем нужен курс?

Владение голосом и речью — основа любой публичной деятельности. Этот курс подходит не только представителям творческих профессий, но и всем, кто стремится улучшить навыки общения, выступлений и ведения переговоров. Участники освоят литературу произношения, избавятся от дикционных недостатков и научатся использовать выразительный голос.

Что входит в программу?

Курс включает в себя:

  • Групповые занятия по внутренней свободе и речевому дыханию;
  • Развитие голоса, артикуляции и дикции;
  • Изучение орфоэпии и интонации;
  • Аргументацию для коммуникации.

Цели обучения

  • Укрепление психологической свободы при публичных выступлениях;
  • Приобретение навыков профессионального речевого дыхания;
  • Разработка выразительного, выносливого голоса;
  • Овладение литературным произношением и интонационным разнообразием.

О преподавателе

Мстислав Пентковский — выпускник лучших театральных и гуманитарных учебных заведений России, преподаватель техники речи, автор успешных программ на радиостанциях. Он также является руководителем Студии ораторского искусства и публичных выступлений «ВО ВЕСЬ ГОЛОС».

Зачем приходить?

Этот курс поможет вам развить уверенность в себе, преодолеть психологические «зажимы» и научиться эффективно использовать голос. Не упустите шанс погрузиться в мир искусства речи и стать мастером публичных выступлений!

Для записи на курс и получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь по указанным контактам.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
13:00 от 20000 ₽

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