Интенсив по искусству речи с Мстиславом Пентковским

С 13 по 28 сентября 2025 года в 13:00-15:00 пройдет уникальный осенний интенсив «Искусство речи: голос, дикция и интонация», который проведет известный театральный режиссер и педагог Мстислав Пентковский.

Зачем нужен курс?

Владение голосом и речью — основа любой публичной деятельности. Этот курс подходит не только представителям творческих профессий, но и всем, кто стремится улучшить навыки общения, выступлений и ведения переговоров. Участники освоят литературу произношения, избавятся от дикционных недостатков и научатся использовать выразительный голос.

Что входит в программу?

Курс включает в себя:

Групповые занятия по внутренней свободе и речевому дыханию;

Развитие голоса, артикуляции и дикции;

Изучение орфоэпии и интонации;

Аргументацию для коммуникации.

Цели обучения

Укрепление психологической свободы при публичных выступлениях;

Приобретение навыков профессионального речевого дыхания;

Разработка выразительного, выносливого голоса;

Овладение литературным произношением и интонационным разнообразием.

О преподавателе

Мстислав Пентковский — выпускник лучших театральных и гуманитарных учебных заведений России, преподаватель техники речи, автор успешных программ на радиостанциях. Он также является руководителем Студии ораторского искусства и публичных выступлений «ВО ВЕСЬ ГОЛОС».

Зачем приходить?

Этот курс поможет вам развить уверенность в себе, преодолеть психологические «зажимы» и научиться эффективно использовать голос. Не упустите шанс погрузиться в мир искусства речи и стать мастером публичных выступлений!

Для записи на курс и получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь по указанным контактам.