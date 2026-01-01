Искусство и музыка на службе интеллекта и креативности
Искусство и музыка на службе интеллекта и креативности

6+
О концерте

Лекция об искусстве и интеллекте в концертном зале Сириус

Приглашаем вас на лекцию профессора, доктора искусствоведения и доктора психологических наук Дины Кирнарской из цикла «Музыка для карьеры и жизни». В ходе лекции мы разберем, как искусство влияет на мышление и рассматриваем, возможно ли развитие интеллекта через музыку.

Темы лекции

Лекция посвящена новым подходам к обучению, в которых художественный опыт становится инструментом для развития креативности и умственной гибкости. Мы сосредоточимся на современных арт-практиках и рассмотрим примеры заданий, которые формируются не на основе традиционных пространственных, логических или математических упражнений, а на изобразительном искусстве и музыке.

Взаимодействие с художественным материалом раскрывает интеллект и творческий потенциал учащихся, формируя интуицию, ассоциативное мышление и чувство стиля. Мы обсудим особенности арт-практик как альтернативу традиционным учебным заданиям и рассмотрим, может ли искусство занять достойное место в образовательном процессе.

О лекторе

Дина Константиновна Кирнарская — ведущий специалист в области музыкальной психологии, профессор, доктор искусствоведения и психологических наук. Её исследования сосредоточены на музыкальной одаренности, её структуре и методах изучения.

Дина Кирнарская является автором книг «Классическая музыка для всех» (с предисловием Владимира Ашкенази) и «Музыкальные способности» (с предисловием Геннадия Рождественского). В течение многих лет она разрабатывала научные и образовательные проекты при поддержке Министерства культуры и Министерства образования России.

Кроме того, при её участии в Российском академическом музее имени Гнесиных были созданы кафедра ЮНЕСКО и продюсерский факультет, целью которых является подготовка специалистов в сфере культуры.

Октябрь
1 октября четверг
19:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 400 ₽

