Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Искусство добродетельных жен
Билеты от 0₽
Киноафиша Искусство добродетельных жен

Искусство добродетельных жен

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О выставке

Выставка в Усадьбе коломенского крестьянина

Усадьба коломенского крестьянина предоставляет уникальную возможность ознакомиться с искусством ручного труда женщин XIX — начала XX века. В экспозиции представлены инструменты для рукоделия и изготовленные с их помощью предметы, которые демонстрируют традиции, передававшиеся из поколения в поколение.

История прядения и ткачества

Искусство прядения и ткачества существует с древних времен. Словосочетания, связанные с этим ремеслом, встречаются даже в Священном Писании. В книгах пророка Моисея рассказывается о том, как мудрые женщины пряли пряжу различных цветов. В выставке можно увидеть оригинальные инструменты: ножницы для стрижки овец, чесала и трепала для обработки льна, а также детали ткацкого станка.

Ремесло как традиция

Ручное ткачество на Руси считалось исконно женским занятием. Каждая деревенская женщина умела ткать, а домоткани служили основой для одежды всей семьи. Девушки подготавливали приданое, а рукодельницы часто обращались за благословением к святым. Так, Параскева Пятница была покровительницей многих мастериц, а преподобная София Суздальская славилась своей вышивкой храмовых облачений.

Иконы и символика

В экспозиции представлены также иконы, изображающие святых-покровителей рукоделий, такие как святая Параскева и преподобная Евдокия. Центральным экспонатом является икона царя Соломона, который в притчах говорит о ценности добродетельной жены: «Кто найдёт добродетельную жену? цена её выше жемчугов».

Труд и добродетели

Ручная работа требовала большого терпения и усердия. Женщины Нечерноземья, получая небольшую прибыль от сельского хозяйства, развивали различные промыслы: кружевоплетение, бахромное шитьё и многие другие. Это способствовало не только финансовой независимости, но и созданию художнического наследия, которое живет и сегодня.

Выставка в Усадьбе коломенского крестьянина — это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к традициям и искусству, которые остаются актуальными и в современности.

Купить билет на выставка Искусство добродетельных жен

Помощь с билетами
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
16 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 августа вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 августа среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 августа четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 августа пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 августа суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 августа воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 августа понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 сентября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 сентября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 сентября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 сентября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 сентября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 сентября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 сентября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 октября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 октября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 октября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 октября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 октября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 октября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 октября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 ноября вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 ноября среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 ноября четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 ноября пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 ноября суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 ноября воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 ноября понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 декабря пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 декабря суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 декабря воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 декабря понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 декабря вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 декабря среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 декабря четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
8 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
9 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
10 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
11 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
12 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
13 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
14 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
15 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
16 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
17 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
18 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
19 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
20 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
21 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
22 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
23 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
24 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
25 января понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
26 января вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
27 января среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
28 января четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
29 января пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
30 января суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
31 января воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
1 февраля понедельник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
2 февраля вторник
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
3 февраля среда
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
4 февраля четверг
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
5 февраля пятница
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
6 февраля суббота
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39
7 февраля воскресенье
09:00
Музей-заповедник «Коломенское» Москва, г. Москва, просп. Андропова, 39

Фотографии

Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен Искусство добродетельных жен

В ближайшие дни

Быть Ван Гогом
0+
Видео Инсталляция Новые медиа Классическое искусство

Быть Ван Гогом

17 августа в 11:00 Павильон №67 «Карелия»
от 500 ₽
Экскурсия Владимир Селивохин: романтик во всем
12+
Экскурсия

Экскурсия Владимир Селивохин: романтик во всем

20 августа в 18:00 Музей-квартира Гольденвейзера
Билеты
Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа
0+
Живопись Классическое искусство

Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа

16 августа в 09:00 Третьяковская галерея. Корпус на Кадашевской набережной
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше