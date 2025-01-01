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Искусство быть свободным в Саду трав: цветочная арт-терапия
Киноафиша Искусство быть свободным в Саду трав: цветочная арт-терапия

Искусство быть свободным в Саду трав: цветочная арт-терапия

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Цветочная арт-терапия в Ельцин Центре

Специальная программа летнего сезона «Сада трав» вновь открывает свои двери. Музей Бориса Ельцина запускает цикл встреч, первая из которых будет посвящена цветам и растениям.

Прогулка по Саду трав

Участники мероприятия смогут насладиться прогулкой вдоль Ельцин Центра, обсуждая социальные и природные составляющие окружающего пространства. Задумайтесь, что общего у медиафасада здания, разработанного архитектурным бюро Бориса Бернаскони, с растениями вокруг? Как связан этот район с Белой башней на Уралмаше и зданием городской мэрии? И кто инициировал создание Сада трав на берегу городского пруда?

На эти и другие вопросы ответит экскурсовод Евгений Ананьин, который подробно расскажет о проекте городского озеленения.

Арт-терапия и внутренние ощущения

Во второй части встречи участники смогут познакомиться с арт-терапевтом Зоей Кравцовой. Она поможет каждому обратиться к своим внутренним ощущениям. Образы цветов и трав на протяжении веков вдохновляли культуру, искусство и науку. Известно, что определенные растения способны улучшать настроение, снижать стресс и создавать гармоничную атмосферу.

В процессе творческого взаимодействия со средой участники освоят базовую технику эко-арт-терапии — запечатление. Не обязательно уметь рисовать; главное — отразить свои внутренние переживания.

Место встречи: фойе музея. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя новый взгляд на природу и себя!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 30 августа
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
14:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

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