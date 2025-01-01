Цветочная арт-терапия в Ельцин Центре

Специальная программа летнего сезона «Сада трав» вновь открывает свои двери. Музей Бориса Ельцина запускает цикл встреч, первая из которых будет посвящена цветам и растениям.

Прогулка по Саду трав

Участники мероприятия смогут насладиться прогулкой вдоль Ельцин Центра, обсуждая социальные и природные составляющие окружающего пространства. Задумайтесь, что общего у медиафасада здания, разработанного архитектурным бюро Бориса Бернаскони, с растениями вокруг? Как связан этот район с Белой башней на Уралмаше и зданием городской мэрии? И кто инициировал создание Сада трав на берегу городского пруда?

На эти и другие вопросы ответит экскурсовод Евгений Ананьин, который подробно расскажет о проекте городского озеленения.

Арт-терапия и внутренние ощущения

Во второй части встречи участники смогут познакомиться с арт-терапевтом Зоей Кравцовой. Она поможет каждому обратиться к своим внутренним ощущениям. Образы цветов и трав на протяжении веков вдохновляли культуру, искусство и науку. Известно, что определенные растения способны улучшать настроение, снижать стресс и создавать гармоничную атмосферу.

В процессе творческого взаимодействия со средой участники освоят базовую технику эко-арт-терапии — запечатление. Не обязательно уметь рисовать; главное — отразить свои внутренние переживания.

Место встречи: фойе музея. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя новый взгляд на природу и себя!