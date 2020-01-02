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Искуситель
Билеты от 1700₽
Киноафиша Искуситель

Спектакль Искуситель

Пьеса 20-летней давности в новой переработке 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Авантюрная комедия по пьесе Шашина

«Искуситель» — захватывающая авантюрная комедия с неожиданными поворотами и остроумными диалогами. Спектакль основан на пьесе Валерия Шашина «Поджигатель», написанной в 80-е годы, но сохраняющей свою актуальность и по сей день.

Сюжет

Жизнь молодой супружеской пары течет мирно и предсказуемо, пока в их дом не вторгается загадочный незнакомец. Этот обаятельный, но хитроумный обманщик переворачивает все с ног на голову. Его появление разрушает привычные устои семьи, заставляя героев действовать непредсказуемо и совершать поступки, о которых они раньше не могли даже подумать.

О спектакле

«Искуситель» — это не только комедия, но и история о человеческих слабостях, искушениях и последствиях необдуманных решений. Умело сплетённый сюжет и яркие персонажи подарят зрителям вечер, наполненный смехом, эмоциями и неожиданными развязками.

Не пропустите этот увлекательный спектакль, который заставит задуматься и посмеяться над жизненными ситуациями, в которых может оказаться каждый!

Режиссер
Александр Горбань
В ролях
Сергей Векслер
Сергей Векслер
Мария Аронова
Мария Аронова
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1700 ₽
Гоголь-центр Москва, Казакова, 8а
19:00 от 1700 ₽

Фотографии

Искуситель Искуситель Искуситель Искуситель Искуситель

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