Искуситель
Пьеса 20-летней давности в новой переработке 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Искуситель» — авантюрная комедия с Даниилом Спиваковским

Спектакль «Искуситель» — это яркая авантюрная комедия, основанная на пьесе Валерия Шашина «Поджигатель», написанной в 80-е годы.

Комедия положений

В центре сюжета — жизнь молодой супружеской пары, в которую внезапно вторгается загадочный третий персонаж. Этот острый на язык обманщик разрушает все привычные устои семьи. Его появление заставляет милых и честных людей действовать так, как прежде они бы и не подумали. Чем закончится эта непростая игра в обман и манипуляции?

Почему стоит посетить спектакль?

«Искуситель» сочетает в себе острый юмор и глубокие философские размышления, заставляя зрителей смеяться и задумываться. Это произведение станет отличным выбором для любителей театра, ищущих острых ощущений и неожиданных поворотов сюжета.

Не упустите шанс увидеть этот захватывающий спектакль, который погружает в мир человеческих страстей и обмана. «Искуситель» предоставляет театральным зрителям уникальную возможность поразмышлять о природе отношений и истинных мотивах людей.

Режиссер
Александр Горбань
В ролях
Даниил Спиваковский
Сергей Векслер
Мария Аронова
Мария Аронова

Фотографии

