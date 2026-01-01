Оповещения от Киноафиши
Искушение
Постановка
Электротеатр Станиславский 16+
Режиссер Олег Добровольский
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 16+
О спектакле

Спектакль "Искушение" в Электротеатре Станиславский

История мести богатой жительницы небольшого города, возвращающейся на родину спустя много лет, становится основой спектакля Олега Добровольского. Сюжет раскрывает сложные темы предательства и справедливости, заставляя зрителей задуматься о том, что значит настоящая месть.

Современные мифы и их герои

Спектакль переосмысляет традиционные мифы. Главная героиня, современная Клара Цаханассьян, представляется как "тюнингованная машина смерти". Она объединяет черты таких персонажей, как Грейс из "Догвилля" Ларса фон Триера и возрастная Гретхен из "Фауста" Гете.

Внутренний конфликт Альфреда Илла

Центральной фигурой спектакля является Альфред Илл. Он сталкивается с непростым выбором: признать свою вину и тем самым уничтожить себя или, потеряв все, преобразиться и обрести новое "я". Этот внутренний конфликт становится ключевым моментом постановки, открывающим зрителям множество моральных вопросов.

Не пропустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который сочетает в себе элементы современного театра и классической драмы. Спектакль "Искушение" обещает быть не только провокационным, но и глубоким исследованием человеческой природы и ее теней.

Март
15 марта воскресенье
18:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 1200 ₽
17 марта вторник
19:00
Электротеатр Станиславский Москва, Тверская, 23
от 1200 ₽

