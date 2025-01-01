Меню
Искупление и покаяние
Киноафиша Искупление и покаяние

Спектакль Искупление и покаяние

16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Встреча двух миров: "Крысы" и "Что с Вашими Коленями?" Израэля Горовица в Арт-центре ИСИ

В новом спектакле соединяются две пьесы, написанные разными авторами в разные эпохи. Американский драматург Израэль Горовиц с произведением “Крысы”, написанным в 60-х годах, и современный русский автор Алексей Рымов с пьесой “Что с Вашими Коленями?”. Обе работы исследуют внутренний мир преступника, раскрывая тему преображения грешной человеческой души.

Двойная история о преображении

Спектакль представляет собой двойную историю, где две пьесы переплетаются, создавая уникальный духовный маршрут для зрителя. В этом путешествии, несмотря на наличие множества смешных моментов, разговор остается серьезным и глубоким, затрагивая такие важные темы, как любовь и искупление.

Творческая команда

Режиссером проекта выступил Михиал Горевой, который мастерски соединяет два сюжета в одно целое. Актеры спектакля — выпускники Института современного искусства, что добавляет особую атмосферу и свежесть в исполнение ролей.

Приглашаем вас погрузиться в этот увлекательный театральный опыт, где humor встречается с глубокими размышлениями о жизни и любви!

Расписание

5 сентября
Арт-центр ИСИ Москва, Берсеневская наб., 8, стр. 1, вход из Берсеневского пер.
19:00 от 1200 ₽

