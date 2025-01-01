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Искатели жемчуга
Киноафиша Искатели жемчуга

Спектакль Искатели жемчуга

12+
Режиссер Юрий Александров
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Опера Жоржа Бизе в постановке Юрия Александрова

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представляет первое обращение к творчеству великого композитора Жоржа Бизе, но не к его знаменитой «Кармен», а к менее известной, но не менее гениальной опере «Искатели жемчуга».

Опера, написанная в рекордные сроки

«Искатели жемчуга» были первой оперой, заказанной молодому Жоржу Бизе парижским Театром-Лирик, который в середине XIX века был одним из важнейших театров французской столицы. Бизе создал её стремительно, за несколько месяцев. После премьеры оперу высоко оценил Гектор Берлиоз, отметив её «множество прекрасных выразительных моментов, полных огня и богатого колорита».

Мелодическое богатство и драматизм

Опера привлекает своей мелодической красотой и драматической выразительностью. Эти качества музыкальной партитуры в сочетании с идеей воплощения на сцене оперных раритетов стали основными факторами, которые привлекли режиссёра Юрия Александрова. Известный своими нестандартными решениями в интерпретации оперных сюжетов, он находит в «Искателях жемчуга» особое очарование и силу.

Премьера, которая заставит вас по-новому взглянуть на музыку Бизе

Зрители смогут насладиться уникальным прочтением этой оперы, наполненной эмоциями и страстью, в исполнении выдающихся музыкантов и вокалистов.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 сентября
Санктъ-Петербургъ Опера Санкт-Петербург, Галерная, 33
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Искатели жемчуга Искатели жемчуга Искатели жемчуга Искатели жемчуга Искатели жемчуга Искатели жемчуга Искатели жемчуга Искатели жемчуга Искатели жемчуга Искатели жемчуга Искатели жемчуга

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