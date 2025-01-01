Концерт группы «Искатели Приключений» в Jam club

В Jam club пройдет захватывающий концерт группы «Искатели Приключений». Эти музыканты давно завоевали сердца зрителей своими эксперименты и новаторскими подходами к музыке.

Уникальное звучание

В выступлениях группы гармонично сочетаются рок-скрипка, гитары, ритм-секция и вокал. Их многоплановые аранжировки и мелодичность создают поистине уникальное музыкальное пространство для каждого произведения.

Состав группы

Группа состоит из талантливых музыкантов:

Кирилл Аваков — гитара, голос

— гитара, голос Олег Светлов — гитара

— гитара Сергей Рыженко — скрипка

— скрипка Павел Жданкин — барабаны

— барабаны Василий Мотылец — бас

Для любителей экспериментов

Концерт будет интересен тем, кто ценит музыкальные эксперименты и импровизации. Не упустите возможность посетить это событие и насладиться живой музыкой в уютной атмосфере Jam club.