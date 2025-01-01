Меню
О концерте

Концерт группы «Искатели Приключений» в Jam club

В Jam club пройдет захватывающий концерт группы «Искатели Приключений». Эти музыканты давно завоевали сердца зрителей своими эксперименты и новаторскими подходами к музыке.

Уникальное звучание

В выступлениях группы гармонично сочетаются рок-скрипка, гитары, ритм-секция и вокал. Их многоплановые аранжировки и мелодичность создают поистине уникальное музыкальное пространство для каждого произведения.

Состав группы

Группа состоит из талантливых музыкантов:

  • Кирилл Аваков — гитара, голос
  • Олег Светлов — гитара
  • Сергей Рыженко — скрипка
  • Павел Жданкин — барабаны
  • Василий Мотылец — бас

Для любителей экспериментов

Концерт будет интересен тем, кто ценит музыкальные эксперименты и импровизации. Не упустите возможность посетить это событие и насладиться живой музыкой в уютной атмосфере Jam club.

Помощь с билетами
Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

