Искать себя — может, не стоит? Философы о критике подлинности

Возраст 16+

О выставке

Вторая встреча с социальным философом Александрой Савельевой в программе гастролей Театра Балтийский дом

Вниманию зрителей предлагается вторая встреча цикла, организованного социальным философом Александрой Савельевой в «Углу». На лекции будут обсуждены актуальные вопросы о стремлении найти свое «истинное я».

Тема лекции

Современное общество переживает настоящий бум в поисках себя. Александра Савельева поможет разобраться:

  • Почему призыв «быть собой» стал главным лозунгом нашего времени?
  • В чем заключается критика понятия подлинности в работах современных философов?
  • Существует ли у нас скрытая «суть», которую нужно обнаружить, или мы создаем её на протяжении жизни?

Эта лекция — уникальная возможность углубиться в философские размышления о том, что значит быть настоящим в мире постоянных изменений и социальных норм. Присоединяйтесь к обсуждению и расширьте свои горизонты!

Июнь
26 июня пятница
19:00
Творческая лаборатория «Угол» Казань, Парижской Коммуны, 25/39

