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Исход
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Спектакль Исход

18+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 18+
Билеты от 2300₽

О концерте/спектакле

Внутренняя эмиграция и поиск себя

Спектакль Петра Шерешевского раскрывает тему невозможности забыть то, что так сильно хочется стереть из памяти. Это история прощения, принятия и свободы вопреки угнетающей реальности. Возможно ли спастись от жестокости мира, обратившись к внутреннему бегству?

Главный герой и его путь

Герой пьесы Полины Бородиной решает начать жизнь с нуля, отправившись в символическое путешествие. На этом пути он встречает верного друга, предателя, страсть и страх. Однако его попытка забыть прошлое приводит к потере памяти и попаданию в психоневрологический интернат. Был ли этот риск оправдан?

Современный Моисей

Автор проводит параллель между героем спектакля — жителем мегаполиса — и ветхозаветным Моисеем. Библейский Моисей вывел свой народ из египетского рабства, жертвуя своей надеждой на новую жизнь. У каждого из нас есть свой собственный Египет, и это путешествие становится метафорой пути к внутренней свободе.

Режиссер
Петр Шерешевский
В ролях
Дмитрий Уросов
Анна Котляр
Антон Ксенев
Янина Хачатурова
Антон Шварц

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Шалом. Сцена на Новослободской Москва, Новослободская, 23
20:00 от 2300 ₽

Фотографии

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