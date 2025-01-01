Спектакль Исход

Внутренняя эмиграция и поиск себя

Спектакль Петра Шерешевского раскрывает тему невозможности забыть то, что так сильно хочется стереть из памяти. Это история прощения, принятия и свободы вопреки угнетающей реальности. Возможно ли спастись от жестокости мира, обратившись к внутреннему бегству?

Главный герой и его путь

Герой пьесы Полины Бородиной решает начать жизнь с нуля, отправившись в символическое путешествие. На этом пути он встречает верного друга, предателя, страсть и страх. Однако его попытка забыть прошлое приводит к потере памяти и попаданию в психоневрологический интернат. Был ли этот риск оправдан?

Современный Моисей

Автор проводит параллель между героем спектакля — жителем мегаполиса — и ветхозаветным Моисеем. Библейский Моисей вывел свой народ из египетского рабства, жертвуя своей надеждой на новую жизнь. У каждого из нас есть свой собственный Египет, и это путешествие становится метафорой пути к внутренней свободе.