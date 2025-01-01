Спектакль Ищу мужа

Во все времена, независимо от происходящего в мире, каждый из нас ищет свою любовь. Эту вечную тему исследуют герои спектакля «Ищу мужа» по пьесе Миро Гаврана «Авантюристов просьба не беспокоиться!».
На сцене встречаются:
В роли афериста выступает Михаил Полицеймако, создающий сразу пять ярких образов, каждый из которых брутален и дерзок. Перед зрителями разворачивается интрига: кого выберет героиня, подавшая брачное объявление в газету «Загребский погреб»? Респектабельного дипломата или бедного соседа? Эта загадка сохранится до самого конца комедии, полной неожиданных разоблачений и перевоплощений.
Спектакль затрагивает важные жизненные вопросы: можно ли быть циничным и эгоистичным, планировать жизнь по минутам, или стоит открыть сердце для любви? Ведь однажды она придёт и нарушит все ваши планы.
В главных ролях:
Режиссёр спектакля — Гарольд Стрелков.
Сценограф и художник по костюмам — Анастасия Глебова.
Композитор — Григорий Гоберник.
Продюсер — Леонид Роберман.
Премьера спектакля состоялась 29 августа 2019 года. Продолжительность: 2 часа (с антрактом).
Не упустите шанс увидеть эту увлекательную комедию о любви и поисках счастья!