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Киноафиша Ищу мужа

Спектакль Ищу мужа

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

«Ищу мужа» по пьесе Миро Гаврана: блистательная комедия о поисках любви в КЦ "Меридиан"

Во все времена, независимо от происходящего в мире, каждый из нас ищет свою любовь. Эту вечную тему исследуют герои спектакля «Ищу мужа» по пьесе Миро Гаврана «Авантюристов просьба не беспокоиться!».

О персонажах

На сцене встречаются:

  • Молодая и богатая вдова, стремящаяся устроить своё счастье;
  • Влюблённый в неё сосед;
  • Циничный делец, который планирует хитростью изменить свою жизнь.

В роли афериста выступает Михаил Полицеймако, создающий сразу пять ярких образов, каждый из которых брутален и дерзок. Перед зрителями разворачивается интрига: кого выберет героиня, подавшая брачное объявление в газету «Загребский погреб»? Респектабельного дипломата или бедного соседа? Эта загадка сохранится до самого конца комедии, полной неожиданных разоблачений и перевоплощений.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные жизненные вопросы: можно ли быть циничным и эгоистичным, планировать жизнь по минутам, или стоит открыть сердце для любви? Ведь однажды она придёт и нарушит все ваши планы.

Основные участники

В главных ролях:

  • Ольга Тумайкина
  • Михаил Полицеймако
  • Владислав Котлярский

Режиссёр спектакля — Гарольд Стрелков.

Сценограф и художник по костюмам — Анастасия Глебова.

Композитор — Григорий Гоберник.

Продюсер — Леонид Роберман.

Детали спектакля

Премьера спектакля состоялась 29 августа 2019 года. Продолжительность: 2 часа (с антрактом).

Не упустите шанс увидеть эту увлекательную комедию о любви и поисках счастья!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 1000 ₽
15 сентября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00

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