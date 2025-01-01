Спектакль Ищу мужа

«Ищу мужа» по пьесе Миро Гаврана: блистательная комедия о поисках любви в КЦ "Меридиан"

Во все времена, независимо от происходящего в мире, каждый из нас ищет свою любовь. Эту вечную тему исследуют герои спектакля «Ищу мужа» по пьесе Миро Гаврана «Авантюристов просьба не беспокоиться!».

О персонажах

На сцене встречаются:

Молодая и богатая вдова, стремящаяся устроить своё счастье;

Влюблённый в неё сосед;

Циничный делец, который планирует хитростью изменить свою жизнь.

В роли афериста выступает Михаил Полицеймако, создающий сразу пять ярких образов, каждый из которых брутален и дерзок. Перед зрителями разворачивается интрига: кого выберет героиня, подавшая брачное объявление в газету «Загребский погреб»? Респектабельного дипломата или бедного соседа? Эта загадка сохранится до самого конца комедии, полной неожиданных разоблачений и перевоплощений.

Темы и идеи

Спектакль затрагивает важные жизненные вопросы: можно ли быть циничным и эгоистичным, планировать жизнь по минутам, или стоит открыть сердце для любви? Ведь однажды она придёт и нарушит все ваши планы.

Основные участники

В главных ролях:

Ольга Тумайкина

Михаил Полицеймако

Владислав Котлярский

Режиссёр спектакля — Гарольд Стрелков.

Сценограф и художник по костюмам — Анастасия Глебова.

Композитор — Григорий Гоберник.

Продюсер — Леонид Роберман.

Детали спектакля

Премьера спектакля состоялась 29 августа 2019 года. Продолжительность: 2 часа (с антрактом).

Не упустите шанс увидеть эту увлекательную комедию о любви и поисках счастья!