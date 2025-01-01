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Спектакль Ищу любимую

Постановка
Армянский театр Славы Степаняна 18+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Путь к идеальной женщине

Раньше мужчины отправлялись в дальние края в поисках любимой, готовые совершить все подвиги ради неё. В современном рациональном мире всё стало проще — достаточно пролистать журнал знакомств и вооружиться пособиями на тему «Как найти свою вторую половинку».

Дима в поисках любви
Именно к такому методу прибегает наш герой, Дима, оставшийся после того, как Вика покинула его. Вика, которая ушла, унесла с собой не только себя, но и полку, купленную в Икее на Речном вокзале. И вот, для Димы наступает сладкое слово — Свобода! Но вместе с этим приходит и пустота: стремительно опустошающийся холодильник, переполненная корзина с грязным бельем и, конечно, холодные вечера в одиночестве.

Что ищет Дима?
И вот, Дима снова в поиске! Какую женщину ищет каждый мужчина, а в нашем случае — Дима? Женщину, которая превратит кухню в роскошный ресторан, спальню — в нечто гораздо более интригующее, чем могут себе представить бедные голландцы с их красными фонарями, и при этом останется целомудренной, умной и, конечно, очень красивой блондикой… или, может, брюнеткой? Или шатенкой? Перед зрителем стремительно проносится галерея женских образов, каждая из которых идеальна для кого-то, но…

Тайна выбора
Ах, это «но»… Так важно понять, какая она — твоя идеальная женщина. На ком из девушек остановит свой выбор наш герой? В чьем томном голосе он отыщет те неповторимые нотки, без которых не распустятся цветы… на подоконнике?

Режиссер
Нелли Айххорн
В ролях
Зита Бадалян
Виталий Маркс

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 ноября
Армянский театр Славы Степаняна Москва, Советской Армии, 8
19:00 от 1500 ₽

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