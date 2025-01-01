Спектакль Ищу любимую

Путь к идеальной женщине

Раньше мужчины отправлялись в дальние края в поисках любимой, готовые совершить все подвиги ради неё. В современном рациональном мире всё стало проще — достаточно пролистать журнал знакомств и вооружиться пособиями на тему «Как найти свою вторую половинку».

Дима в поисках любви

Именно к такому методу прибегает наш герой, Дима, оставшийся после того, как Вика покинула его. Вика, которая ушла, унесла с собой не только себя, но и полку, купленную в Икее на Речном вокзале. И вот, для Димы наступает сладкое слово — Свобода! Но вместе с этим приходит и пустота: стремительно опустошающийся холодильник, переполненная корзина с грязным бельем и, конечно, холодные вечера в одиночестве.

Что ищет Дима?

И вот, Дима снова в поиске! Какую женщину ищет каждый мужчина, а в нашем случае — Дима? Женщину, которая превратит кухню в роскошный ресторан, спальню — в нечто гораздо более интригующее, чем могут себе представить бедные голландцы с их красными фонарями, и при этом останется целомудренной, умной и, конечно, очень красивой блондикой… или, может, брюнеткой? Или шатенкой? Перед зрителем стремительно проносится галерея женских образов, каждая из которых идеальна для кого-то, но…

Тайна выбора

Ах, это «но»… Так важно понять, какая она — твоя идеальная женщина. На ком из девушек остановит свой выбор наш герой? В чьем томном голосе он отыщет те неповторимые нотки, без которых не распустятся цветы… на подоконнике?