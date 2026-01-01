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Киноафиша Ищу друга

Спектакль Ищу друга

Постановка
Мабу 6+
Режиссер Антонина Григорьева
Продолжительность 50 минут
Возраст 6+

О спектакле

О дружбе и одиночестве

«Ищу друга» — это то трогательная история о том, как одинокий человек ищет друзей и тепла в окружающем мире.

Сюжет спектакля

Главный герой — маленький дядечка, которого никто не замечает и не хочет с ним дружить. Его одиночество заставляет его написать объявление в поисках друга. Он развешивает листовки у своего дома и начинает ждать откликов.

Темы и эмоции

Спектакль затрагивает важные темы дружбы и одиночества, показывает, как живое общение может изменить жизнь. Дети смогут ощутить чувства сострадания и симпатии к одиноким людям, а также осознать, как важно делиться своей любовью и радостью с окружающими.

Зачем смотреть?

«Ищу друга» — это не только развлечение, но и возможность для детей понять, как важно быть чуткими к другим. Спектакль научит их ценить дружбу и понимать важность общения.

Не упустите шанс увидеть эту замечательную историю на сцене! Мы ждем вас на премьере!

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