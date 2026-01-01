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Спектакль Ищите женщину

Постановка
Рязанский театр драмы 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе «Комната невесты» в Рязанском театре драмы

Рязанский театр драмы приглашает зрителей на спектакль по пьесе «Комната невесты». Это уникальная психологическая драма, в которой главные роли исполняют только женщины. Невеста, её мать, сестра, бабушка, подруги и мать жениха собираются в комнате невесты перед важным событием — регистрацией брака.

О чем спектакль?

В спектакле разворачивается история, полная эмоций и глубоких семейных взаимоотношений. Каждая из героинь привносит свою уникальную перспективу, отражая различные аспекты женской судьбы и взаимоотношений в рамках семьи. Эта пьеса изучает, как ожидания и традиции могут влиять на личные выборы, создавая незабываемую атмосферу.

Почему стоит посетить?

Спектакль будет особенно интересен любителям психологических драм, которые ценят глубину и нюансы человеческих отношений. Уникальный женский ансамбль актрис создаёт насыщенную и разнообразную гамму эмоций, позволяя зрителю увидить многогранность переживаний каждой из героинь.

Не упустите возможность стать частью этого трогательного спектакля и заглянуть в мир, где все сложности и радости сияют через призму женских судеб.

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
24 октября суббота
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
6 ноября пятница
19:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽
15 ноября воскресенье
18:00
Рязанский театр драмы Рязань, Театральная пл., 7а
от 600 ₽

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