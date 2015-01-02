Спектакль Ищите женщину

Спектакль по мотивам одноименного советского фильма

По мотивам известного советского фильма, а также французской адаптации Робера Тома «Попугаиха и цыпленок», на сцене развернется захватывающее действие, полное неожиданных поворотов и комичных ситуаций.

Главная героиня, Алиса, не упускает возможности насладиться детективами и часами болтать по телефону с подругой, обсуждая самые свежие криминальные хроники. Ее друг детства, следователь, неожиданно возвращается в ее жизнь – словно из прошлого. Однако их встреча оказывается не совсем обычной: вскоре после этого в конторе происходит убийство, и Алиса оказывается втянутой в водоворот событий, рискуя своей жизнью.

Интрига и юмор

Смешение детектива и комедии создает уникальную атмосферу, где уловка недосказанности и забавные случайности заставляют зрителей смеяться и переживать одновременно. Как Алиса сможет помочь следствию, если она постоянно разбалтывает все секреты? Смех сквозь слезы или слезы сквозь смех – всё это нам предстоит пережить на спектакле.

Творческий состав

Режиссёр спектакля - Мария Снегирева, которая известна своим оригинальным подходом к постановке театральных произведений. В спектакле принимают участие талантливые актеры:

Алексей Иванов

Александра Павина

Василий Брусенцев

Елена Сомова-Кот

Даниил Ковтун

София Мусаева

Михаил Цыплаков

Виктория Васильева

Не упустите возможность стать частью этой уникальной истории, полной загадок и смешных моментов, которая надолго запомнится зрителям.