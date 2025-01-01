Спектакль Ищите женщину (Сыктывкар)

«Ищите женщину». Спектакль Сыктывкарского драматического театра в Рязани

Государственный ордена Дружбы народов академический театр драмы им. В. Савина представляет новую постановку «Ищите женщину». Этот спектакль перенесет зрителей в атмосферу Парижа начала 1980-х годов.

Сюжет

Действие разворачивается в нотариальной конторе мэтра Роше. В один из дней, накануне праздника, в конторе происходят странные события. Мэтр Роше, заглянув в свой кабинет, пугается чего-то и спешно отправляет сотрудников по домам.

Однако телефонистка Алиса Постик решает остаться и продолжает свои дела. В это время из кабинета мэтра Роше раздается шум, и он падает замертво. Ужасаясь, Алиса замечает нож, торчащий из его спины, и пытается вызвать полицию. Но под давлением эмоций она падает в обморок.

Развитие событий

На вызов приезжает полицейский Максимэн, но не обнаруживает тела мэтра Роше. В результате он угрожает Алисе двумя неделями тюрьмы за ложный вызов. Эта ситуация создает напряженную и загадочную атмосферу, удерживая зрителей в напряжении до самого конца.

Интересные факты

Спектакль основан на знаменитой пьесе, которая исследует тему женской судьбы и загадок, окружающих мужчин. В нем переплетаются элементы комедии и драмы, что придаёт произведению особую динамику.