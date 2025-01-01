Спектакль Исцеляющая поэзия при свечах: Настя Яковлева

Музыкально-поэтический спектакль «Откровение»

Не пропустите уникальное событие в мире театра! Музыкально-поэтический спектакль «Откровение» лауреата премии «Патриот России» Насти Яковлевой состоится в одном из самых красивых музеев Петербурга — Бронзовом зале особняка Половцова.

О спектакле

Спектакль основан на одноименной книге Насти Яковлевой и представляет собой исцеляющую поэзию, исполненную автором при свечах. Это не просто чтение стихов, а целое художественное путешествие, погружающее зрителя в мир эмоций и чувств.

Участники

В концерте примут участие:

Балерина Дарья Захаренкова

Скрипач-виртуоз Александр Якушев

Певец и композитор Мартин Маловский

Ведущая мероприятия — Оксана Шаптала, обладательница титула «Миссис Бизнес России». Ее обаяние и профессионализм создадут особую атмосферу на сцене.

Новые произведения

Программа спектакля дополнена новыми произведениями, что делает его еще более насыщенным и интересным. Это отличный повод для ценителей искусства насладиться свежими творениями.

Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера! Билеты уже в продаже.