Спектакль Исцеляющая поэзия при свечах: Настя Яковлева

Не пропустите уникальное событие в мире театра! Музыкально-поэтический спектакль «Откровение» лауреата премии «Патриот России» Насти Яковлевой состоится в одном из самых красивых музеев Петербурга — Бронзовом зале особняка Половцова.
Спектакль основан на одноименной книге Насти Яковлевой и представляет собой исцеляющую поэзию, исполненную автором при свечах. Это не просто чтение стихов, а целое художественное путешествие, погружающее зрителя в мир эмоций и чувств.
В концерте примут участие:
Ведущая мероприятия — Оксана Шаптала, обладательница титула «Миссис Бизнес России». Ее обаяние и профессионализм создадут особую атмосферу на сцене.
Программа спектакля дополнена новыми произведениями, что делает его еще более насыщенным и интересным. Это отличный повод для ценителей искусства насладиться свежими творениями.
Не упустите шанс стать частью этого волшебного вечера! Билеты уже в продаже.