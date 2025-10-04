Меню
Исайя | Большой сольный концерт
Киноафиша Исайя | Большой сольный концерт

Исайя | Большой сольный концерт

12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт Исайи в клубе «Sound»

В Санкт-Петербурге пройдет сольный концерт Исайи, который обещает быть незабываемым. На этом музыкальном событии зрители насладятся искренними текстами и узнаваемым голосом исполнителя, который создаёт звук, вызывающий мурашки.

Искренность и индивидуальность

Исайя представит программу, наполненную личными переживаниями и уличной поэзией. Это не просто концерт — это исповедь, благодаря которой зрители смогут сопереживать и глубоко почувствовать каждую песню.

Что ожидать от вечера

Гости концерта смогут услышать как уже полюбившиеся хиты, так и неожиданные импровизации. Атмосфера живого выступления позволит каждому ощутить ту искренность, ради которой стоит посещать такие события.

Для кого этот концерт

Событие станет настоящим подарком для тех, кто ценит живое исполнение и глубокие музыкальные переживания. Присоединяйтесь к вечеру под ритмы, которые совпадают с вашим пульсом!

Исполнители
певец И

Купить билет на концерт Исайя | Большой сольный концерт

Март
29 марта воскресенье
19:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 2000 ₽

