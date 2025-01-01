И.С. Бах. Великие органные токкаты

Музыкальное путешествие в мир Баха

Баховский орган – бесконечно могучий и величественный – засияет всеми красками, пробуждая мощные воздушные потоки в своих трубах. В этом спектакле зрителям предстоит услышать «великие токкаты», которые перенесут их в уникальный мир музыки композитора.

Токката: мощь и импровизация

Органная токката, написанная в импровизационной форме, позволила Баху выплеснуть все свои мысли и чувства в открытой эмоциональной форме. Пассажи токкаты словно низвергаются, сменяясь выразительными речитативами и монологами. Это создает динамичное и впечатляющее звучание, бросающее вызов упорядоченному бюргерскому укладу жизни, в котором все подчинено четким правилам, как в фуге.

Программа вечера

В программе, подготовленной Людмилой Голуб, зрители смогут услышать самые известные токкаты Баха, включая знаменитую ре-минорную токкату. Это будет настоящая музыкальная одиссея, в которой объединяются импровизация и строгость, эмоции и рациональность.

Путеводитель по музыкальной вселенной

В этом удивительном путешествии зрителей будет сопровождать музыковед и талантливый рассказчик Артем Варгафтик. Его экспертиза и увлекательные истории сделают вечер еще более насыщенным и незабываемым.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 40 минут. Обратите внимание, что программа может быть изменена.