И.С. Бах. Великие органные токкаты
Билеты от 600₽
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в мир Баха 

Баховский орган – бесконечно могучий и величественный – засияет всеми красками, пробуждая мощные воздушные потоки в своих трубах. В этом спектакле зрителям предстоит услышать «великие токкаты», которые перенесут их в уникальный мир музыки композитора.

Токката: мощь и импровизация

Органная токката, написанная в импровизационной форме, позволила Баху выплеснуть все свои мысли и чувства в открытой эмоциональной форме. Пассажи токкаты словно низвергаются, сменяясь выразительными речитативами и монологами. Это создает динамичное и впечатляющее звучание, бросающее вызов упорядоченному бюргерскому укладу жизни, в котором все подчинено четким правилам, как в фуге.

Программа вечера

В программе, подготовленной Людмилой Голуб, зрители смогут услышать самые известные токкаты Баха, включая знаменитую ре-минорную токкату. Это будет настоящая музыкальная одиссея, в которой объединяются импровизация и строгость, эмоции и рациональность.

Путеводитель по музыкальной вселенной

В этом удивительном путешествии зрителей будет сопровождать музыковед и талантливый рассказчик Артем Варгафтик. Его экспертиза и увлекательные истории сделают вечер еще более насыщенным и незабываемым.

Продолжительность мероприятия: 2 отделения по 40 минут. Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Купить билет на концерт И.С. Бах. Великие органные токкаты

Июнь
2 июня вторник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 600 ₽

