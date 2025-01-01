И.С. Бах. Пасхальная оратория. Pratum Integrum, Бенедикт Зауэр

Диляра Идрисова, сопрано Лора Григорьева, меццо-сопрано Михаил Нор, тенор Василий Соколов, баритон Оркестр Pratum Integrum, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова Дирижёр — Бенедикт Зауэр Впервые знаменитая Пасхальная оратория И. С. Баха прозвучала в пасхальное воскресенье 1 апреля 1725 года. То есть в этом году грандиозному сочинению композитора исполняется 300 лет, именно к этой дате приурочено исполнение произведения в Зале Зарядья. Кантата основана на библейском тексте, однако, в отличие от других ораториальных сочинений Баха, это произведение не воспроизводится дословно евангелистом и персонажами, а трактуется в свободно адаптированной форме. Главными героями действия являются Мария Магдалина (альт), Мария Якоби (сопрано), Пётр (тенор) и Иоанн (бас). Программа В программе возможны изменения I отделение Гайдн Симфония № 49 фа минор «Страстная», Hob. I: 49 II отделение И. С. Бах Пасхальная оратория Kommt eilet und laufet, BWV 249 Программа будет дополняться.