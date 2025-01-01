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И.С. Бах. Пасхальная оратория. Pratum Integrum, Бенедикт Зауэр
Билеты от 1200₽
Киноафиша И.С. Бах. Пасхальная оратория. Pratum Integrum, Бенедикт Зауэр

И.С. Бах. Пасхальная оратория. Pratum Integrum, Бенедикт Зауэр

6+
Возраст 6+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Диляра Идрисова, сопрано Лора Григорьева, меццо-сопрано Михаил Нор, тенор Василий Соколов, баритон Оркестр Pratum Integrum, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова Дирижёр — Бенедикт Зауэр Впервые знаменитая Пасхальная оратория И. С. Баха прозвучала в пасхальное воскресенье 1 апреля 1725 года. То есть в этом году грандиозному сочинению композитора исполняется 300 лет, именно к этой дате приурочено исполнение произведения в Зале Зарядья. Кантата основана на библейском тексте, однако, в отличие от других ораториальных сочинений Баха, это произведение не воспроизводится дословно евангелистом и персонажами, а трактуется в свободно адаптированной форме. Главными героями действия являются Мария Магдалина (альт), Мария Якоби (сопрано), Пётр (тенор) и Иоанн (бас). Программа В программе возможны изменения I отделение Гайдн Симфония № 49 фа минор «Страстная», Hob. I: 49 II отделение И. С. Бах Пасхальная оратория Kommt eilet und laufet, BWV 249 Программа будет дополняться.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 апреля
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

И.С. Бах. Пасхальная оратория. Pratum Integrum, Бенедикт Зауэр И.С. Бах. Пасхальная оратория. Pratum Integrum, Бенедикт Зауэр И.С. Бах. Пасхальная оратория. Pratum Integrum, Бенедикт Зауэр И.С. Бах. Пасхальная оратория. Pratum Integrum, Бенедикт Зауэр И.С. Бах. Пасхальная оратория. Pratum Integrum, Бенедикт Зауэр

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