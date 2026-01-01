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И.С. Бах, ID4
Билеты от 700₽
Киноафиша И.С. Бах, ID4

И.С. Бах, ID4

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте

Музыкальное вдохновение Баха в Концертном зале им. Чайковского

В Концертном зале им. Чайковского зрителей ждет удивительный музыкальный вечер, посвященный произведениям великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В программе представлены выдающиеся кантаты и сюиты, которые позволят услышать уникальное звучание эпохи барокко.

В программе вечера

  • Кантата № 209: «Не знает, что такое скорбь» для меццо-сопрано и струнных, BWV 209
  • Кантата «Вероломная любовь»: для баса и оркестра, BWV 203
  • Кантата «Противостоять греху»: для альта и оркестра, BWV 54
  • Сюита № 1: для оркестра до мажор, BWV 1066
  • Сюита № 2: для оркестра си минор, BWV 1067

Каждое произведение Баха отличается глубиной и эмоциональной насыщенностью, что делает его музицирование поистине захватывающим. В этом концерте исполнение будет максимально приближено к оригинальному звучанию, что позволит зрителям насладиться каждым аккордом.

Зачем стоит посетить

Не упустите возможность увидеть и услышать живое исполнение шедевров барочной музыки. Это отличный шанс прикоснуться к культуре и искусству, которые продолжают вдохновлять людей по всему миру на протяжении веков.

Приходите и насладитесь музыкой Баха в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт И.С. Бах, ID4

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Ноябрь
6 ноября пятница
19:00
Концертный зал им. Чайковского Москва, Тверская, 31/4
от 700 ₽

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