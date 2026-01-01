И.С. Бах, ID4

Музыкальное вдохновение Баха в Концертном зале им. Чайковского

В Концертном зале им. Чайковского зрителей ждет удивительный музыкальный вечер, посвященный произведениям великого композитора Иоганна Себастьяна Баха. В программе представлены выдающиеся кантаты и сюиты, которые позволят услышать уникальное звучание эпохи барокко.

В программе вечера

Кантата № 209 : «Не знает, что такое скорбь» для меццо-сопрано и струнных, BWV 209

: «Не знает, что такое скорбь» для меццо-сопрано и струнных, BWV 209 Кантата «Вероломная любовь» : для баса и оркестра, BWV 203

: для баса и оркестра, BWV 203 Кантата «Противостоять греху» : для альта и оркестра, BWV 54

: для альта и оркестра, BWV 54 Сюита № 1 : для оркестра до мажор, BWV 1066

: для оркестра до мажор, BWV 1066 Сюита № 2: для оркестра си минор, BWV 1067

Каждое произведение Баха отличается глубиной и эмоциональной насыщенностью, что делает его музицирование поистине захватывающим. В этом концерте исполнение будет максимально приближено к оригинальному звучанию, что позволит зрителям насладиться каждым аккордом.

Зачем стоит посетить

Не упустите возможность увидеть и услышать живое исполнение шедевров барочной музыки. Это отличный шанс прикоснуться к культуре и искусству, которые продолжают вдохновлять людей по всему миру на протяжении веков.

Приходите и насладитесь музыкой Баха в исполнении талантливых музыкантов!