И.С. Бах. ХТК (1 том). Варвара Мягкова (фортепиано)

Концерт: «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором выступит выдающаяся пианистка Варвара Мягкова. В программе — произведения из знаменитого цикла И. С. Баха «Хорошо темперированный клавир».

О произведении

Клавирная музыка является важнейшей частью наследия великого композитора И. С. Баха. В «Хорошо темперированном клавире», состоящем из двух томов, представлены 48 прелюдий и фуг, которые охватывают все возможные музыкальные оттенки: от радостных и светло-лирических до скорбных и трагедийных.

Жанровое разнообразие

Музыкальные темы цикла вызывают различные ассоциации. Одни напоминают строгие протестантские хоралы, другие — скорбные арии lamento. В некоторых произведениях слышны черты танцев, таких как сицилиана и сарабанда. Этот цикл также включает элементы, которые могут напомнить о мощном звучании органа и виртуозной скрипичной технике.

Мнение экспертов

Выдающийся пианист и композитор А. Г. Рубинштейн так охарактеризовал «Хорошо темперированный клавир»: «…в „Хорошо темперированном клавире“ вы находите фуги религиозного, героического, меланхолического, величественного, жалобного, юмористического, пасторального, драматического характера; в одном только все они схожи — в красоте!»

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки Баха в исполнении Варвары Мягковой. Мы ждем вас на концерте!