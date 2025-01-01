Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 600₽
Киноафиша И.С. Бах. ХТК (1 том). Варвара Мягкова (фортепиано)

И.С. Бах. ХТК (1 том). Варвара Мягкова (фортепиано)

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Концерт: «Хорошо темперированный клавир» И. С. Баха

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором выступит выдающаяся пианистка Варвара Мягкова. В программе — произведения из знаменитого цикла И. С. Баха «Хорошо темперированный клавир».

О произведении

Клавирная музыка является важнейшей частью наследия великого композитора И. С. Баха. В «Хорошо темперированном клавире», состоящем из двух томов, представлены 48 прелюдий и фуг, которые охватывают все возможные музыкальные оттенки: от радостных и светло-лирических до скорбных и трагедийных.

Жанровое разнообразие

Музыкальные темы цикла вызывают различные ассоциации. Одни напоминают строгие протестантские хоралы, другие — скорбные арии lamento. В некоторых произведениях слышны черты танцев, таких как сицилиана и сарабанда. Этот цикл также включает элементы, которые могут напомнить о мощном звучании органа и виртуозной скрипичной технике.

Мнение экспертов

Выдающийся пианист и композитор А. Г. Рубинштейн так охарактеризовал «Хорошо темперированный клавир»: «…в „Хорошо темперированном клавире“ вы находите фуги религиозного, героического, меланхолического, величественного, жалобного, юмористического, пасторального, драматического характера; в одном только все они схожи — в красоте!»

Не упустите возможность насладиться волшебством музыки Баха в исполнении Варвары Мягковой. Мы ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 января
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Владимир Кузьмин
18+
Рок
Владимир Кузьмин
27 августа в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 3000 ₽
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
18+
Юмор
Женский юмор. Стендап от популярных комикесс с ТВ
27 июля в 19:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
24 августа в 19:00 Standup Club на Трубной
от 1100 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше