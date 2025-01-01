Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 0₽
Киноафиша И.С. Бах – отражение в русской музыке. Алексей Шмитов, орган

И.С. Бах – отражение в русской музыке. Алексей Шмитов, орган

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 марта
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
13:00

В ближайшие дни

Дискотека 80-90-х
12+
Поп
Дискотека 80-90-х
14 августа в 19:00 Северный речной вокзал
от 2000 ₽
16+
Джаз на корабле
17 сентября в 19:00 Северный речной вокзал
от 2000 ₽
Субботний бранч
12+
Джаз
Субботний бранч
2 августа в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше