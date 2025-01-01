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Ирландское шоу. Оркестр волынщиков City Pipes
Киноафиша Ирландское шоу. Оркестр волынщиков City Pipes

Ирландское шоу. Оркестр волынщиков City Pipes

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Шоу волынщиков в Новосибирске

Приглашаем вас на незабываемое Ирландское шоу с оркестром волынщиков City Pipes! Это уникальное музыкальное событие состоится в атмосфере, наполненной шотландскими традициями и экспериментами со звуком.

О группе City Pipes

Оркестр City Pipes был создан в 2012 году профессиональными музыкантами из Москвы, которые увлечены шотландской музыкой и поиском новых музыкальных форм. Группа стала известна благодаря смелым экспериментам с традиционными инструментами, раскрывая колорит и возможности шотландской волынки — инструмента с мощным и неповторимым звучанием.

Музыка разных стилей

В программе City Pipes представлены композиции самых различных направлений. Будь то рок, классика или джаз — каждое исполнение на волынках преображается, звучит неожиданно и смело, обретая новые яркие краски.

Музыкальные программы City Pipes:

  • Шотландская традиция: Погружение в многовековую историю шотландского быта и праздника. В программе строгие военные марши и беззаботные танцевальные мелодии.

  • Британский рок на волынках: Волынки превращаются в электрогитары, исполняя виртуозные соло, а маршевые барабаны становятся основой для яркого, энергичного звука хард-рока.

Не упустите шанс насладиться уникальным сочетанием традиционной и современной музыки!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 4 октября
Воронежская филармония Воронеж, пл. Ленина, 11а
19:00 от 1200 ₽

Фотографии

Ирландское шоу. Оркестр волынщиков City Pipes

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