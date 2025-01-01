Ирландское шоу. Оркестр волынщиков City Pipes

Шоу волынщиков в Новосибирске

Приглашаем вас на незабываемое Ирландское шоу с оркестром волынщиков City Pipes! Это уникальное музыкальное событие состоится в атмосфере, наполненной шотландскими традициями и экспериментами со звуком.

О группе City Pipes

Оркестр City Pipes был создан в 2012 году профессиональными музыкантами из Москвы, которые увлечены шотландской музыкой и поиском новых музыкальных форм. Группа стала известна благодаря смелым экспериментам с традиционными инструментами, раскрывая колорит и возможности шотландской волынки — инструмента с мощным и неповторимым звучанием.

Музыка разных стилей

В программе City Pipes представлены композиции самых различных направлений. Будь то рок, классика или джаз — каждое исполнение на волынках преображается, звучит неожиданно и смело, обретая новые яркие краски.

Музыкальные программы City Pipes:

Шотландская традиция : Погружение в многовековую историю шотландского быта и праздника. В программе строгие военные марши и беззаботные танцевальные мелодии.

Британский рок на волынках: Волынки превращаются в электрогитары, исполняя виртуозные соло, а маршевые барабаны становятся основой для яркого, энергичного звука хард-рока.

Не упустите шанс насладиться уникальным сочетанием традиционной и современной музыки!