Ирландское шоу. Огненные танцы Ирландии, волынка, кельтская арфа, орган
Билеты от 1600₽
Киноафиша Ирландское шоу. Огненные танцы Ирландии, волынка, кельтская арфа, орган

Ирландское шоу. Огненные танцы Ирландии, волынка, кельтская арфа, орган

6+
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир ирландских танцев

Какие ассоциации возникают у вас при упоминании слова Ирландия? Наверняка, наряду с клевером, ежегодным празднованием Дня святого Патрика и известной столицей, у вас на ум приходят также ирландские танцы. Эти яркие и энергичные движения прошли сквозь века и практически не изменились, сохраняя свою неповторимую атмосферу.

Ирландские танцы известны во всем мире благодаря своим сдержанным, но выразительным движениям, которые сопровождаются традиционным аккомпанементом волынки. Интересный факт: в этих танцах руки почти не двигаются. По одной из версий, это связано с тем, что танцоры были вынуждены зарабатывать на жизнь в тесных пабах, иногда даже стоя на бочке с пивом.

На сегодняшний день в Ирландии наблюдается тенденция к развитию групповых танцев, которые приобретают все большую популярность. Это великолепная возможность окунуться в колоритный мир ирландской культуры.

Концерт в вашем городе

Если вы хотите ближе познакомиться с уникальной атмосферой ирландской музыки и танцев, не упустите шанс посетить наш концерт. Это событие подарит вам незабываемые эмоции и позволит насладиться живыми выступлениями талантливых исполнителей.

Ноябрь
2 ноября воскресенье
15:00
Центральный дом архитектора Москва, Гранатный пер., 7
от 1600 ₽

