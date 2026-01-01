Ирландское шоу City Pipes

Ирландское шоу с Оркестром волынщиков City Pipes и ансамблем танца Celtic Wind

В ДК ЗАО ВПЗ состоится уникальное ирландское шоу, в котором примут участие Оркестр волынщиков City Pipes и ансамбль ирландского танца Celtic Wind. В программе — традиционная музыка Ирландии и Шотландии, исполняемая на волынках, флейтах и органе. Ритмичные барабаны и зажигательные танцы с каблучками создадут атмосферу средневековых замков и народных праздников.

О музыке и танцах

Традиционная музыка Ирландии и Шотландии пропитана духом свободы, радостью жизни и любовью к родной земле. Вы сможете насладиться незабываемыми мелодиями, которые перенесут вас на улицы Дублина, где звучит ирландская волынка, и угостят зажигательными джигами. Не обойдется и без шотландских волынок и барабанов, которые создадут праздничную атмосферу, наполняя зал величественным звучанием органа.

Оркестр волынщиков City Pipes

Оркестр волынщиков City Pipes — один из ярчайших представителей кельтской культуры в России. Коллектив известен своим виртуозным исполнением необычных и редких инструментов. Их музыка, будь то рок или классика, обретает непревзойденное звучание. Оркестр активно выступает в лучших концертных залах более чем ста городов России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Ансамбль ирландского танца Celtic Wind

Ансамбль ирландского танца Celtic Wind представляет талантливых исполнителей, которые участвовали в крупных профессиональных проектах как в России, так и за рубежом, таких как Rhythm in the Night и Take the Floor в Ирландии. Участники ансамбля — призёры и победители международных фестивалей народного танца и театрального искусства.

Это шоу будет интересно всем, кто ценит кельтскую культуру и яркие музыкально-танцевальные представления. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!