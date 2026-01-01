Спектакль Ирландское шоу Celtica

Ирландское танцевальное шоу в Петербурге

Погрузитесь в волшебство древней кельтской культуры вместе с шоу Celtica — завораживающим представлением, покорившим зрителей по всему миру своей красотой, энергетикой и масштабом. Это не просто танцевальное шоу, а настоящее путешествие в изумрудные просторы Ирландии, где магия старинных традиций оживает на сцене.

Чем уникально шоу?

Зрителей ожидает головокружительная хореография ирландских танцев — польки, рилы и джиги, выполненные на высочайшем уровне с добавлением акробатических трюков. Выступление сопровождается живой музыкой, которая переносит в сердце кельтской культуры. Под национальные инструменты — скрипку, волынку и бойран — раздаются мелодии, наполненные духом древней Ирландии.

Celtic Legends

Группу Celtic Legends основали в 2001 году. В ее составе — 20 танцовщиков, победителей мировых соревнований, которые задают темп шоу и делают его незабываемым. Хореограф шоу, Жакинта Шарп, ранее участвовала в легендарных постановках Riverdance и Gráda. Музыкальное руководство взял на себя Шон Маккарти — один из самых признанных волынщиков Ирландии, шестикратный обладатель титула "Лучшая волынка Ирландии". Он также выпустил свой дебютный альбом Halcyon Days, который критики назвали "лучшим альбомом ирландской волынки за последние двадцать лет".

Почему стоит посетить?

Это представление перенесет вас в сказочную Ирландию, где традиции, энергия танца и живое исполнение создают уникальную атмосферу. Шоу Celtica — это шанс прикоснуться к аутентичному искусству кельтов, не затронутому временем и современной обработкой.

Не упустите возможность стать частью этого магического праздника танца и музыки!