Ирландское шоу-2. City Pipes

Музыкально-танцевальное шоу кельтской музыки

Приготовьтесь к яркому и динамичному музыкально-танцевальному шоу, которое подарит вам неповторимую атмосферу кельтской культуры. На сцене вас ждёт уникальное представление от Оркестра волынщиков City Pipes в сотрудничестве с ансамблем ирландского танца Celtic Wind.

Звук волынок и ритм танца

Во время концерта прозвучат избранные музыкальные произведения Ирландии и Шотландии, исполненные великолепным оркестром на волынках и барабанах. Электроорган и флейты также поделятся своими мелодиями, создавая волшебный фон для захватывающих танцев.

Погружение в кельтскую культуру

Энергичные и в то же время легкие движения танцоров под традиционный живой аккомпанемент перенесут вас в волшебные края Шотландии и Ирландии. Каждый шаг и стук каблучков добавляют неповторимый колорит, делая шоу незабываемым.

Оркестр волынщиков City Pipes

Оркестр волынщиков City Pipes – один из ярчайших представителей кельтской культуры в России. Уникальность этого коллектива заключается в гармоничном сочетании необычных и редких инструментов. Их исполнение любой музыки, будь то рок, классика или традиция, приобретает новое, неповторимое звучание.

На сцене по всей России

Каждый год Оркестр волынщиков City Pipes выступает в лучших концертных залах более чем сотни городов России, от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Celtic Wind: лучшие из лучших

Ирландское танцевальное шоу Celtic Wind представляет одних из лучших исполнителей ирландских танцев. Участники крупных профессиональных проектов, таких как Rhythm in the Night и Take the Floor (Ирландия), являются призёрами и победителями международных фестивалей народного танца и театрального искусства.

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу кельтской культуры и насладиться незабываемым музыкально-танцевальным шоу!