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Ирландский герой – гордость Запада
Билеты от 1000₽
Киноафиша Ирландский герой – гордость Запада

Спектакль Ирландский герой – гордость Запада

16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Гастроли Пермского театра «У Моста» в Москве и Санкт-Петербурге

Премьера древнеирландской комедии в постановке Пермского театра «У Моста» обещает стать настоящим событием. Это бурлящая смесь абсурда, юмора и тонкой иронии, щедро приправленная фирменной мистикой Сергей Федотова.

Ирландский герой и его незадачливый путь к славе

Каков он — ирландский герой? Взгляд на эту фигуру можно увидеть через призму типичных представителей глухой ирландской глубинки. На первый взгляд, они ведут неприметную жизнь, полную пьянства, мелких потасовок и сплетен.

Что же нужно сделать, чтобы стать героем? Оказывается, всё просто: достаточно убить своего отца-тирана! Так начинается путь нашего неудачника, который, совершив этот акт, из отшельника превращается в знаменитого героя.

Возвращение убитого

Однако, как только герой празднует свою новую «славу», убитый отец возвращается. Возникает вопрос: кто он — призрак или человек, который ушёл на поиски своего убийцы? Эта многозначительность добавляет глубину спектаклю.

Комедия, трагедия или фарс?

Спектакль оставляет зрителям простор для размышлений: является ли это комедией, трагедией или откровенным фарсом? Каждый зритель сможет решить для себя, к какому жанру отнести эту увлекательную историю.

Спектакль понравится тем, кто ценит абсурдный юмор и мистику, и открывает новые грани привычных тем человеческих взаимоотношений.

Купить билет на спектакль Ирландский герой – гордость Запада

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Сентябрь
11 сентября пятница
19:00
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
от 1000 ₽
В других городах
Сентябрь
16 сентября среда
19:00
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51

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