Спектакль Ирландский герой – гордость Запада

Гастроли Пермского театра «У Моста» в Москве и Санкт-Петербурге

Премьера древнеирландской комедии в постановке Пермского театра «У Моста» обещает стать настоящим событием. Это бурлящая смесь абсурда, юмора и тонкой иронии, щедро приправленная фирменной мистикой Сергей Федотова.

Ирландский герой и его незадачливый путь к славе

Каков он — ирландский герой? Взгляд на эту фигуру можно увидеть через призму типичных представителей глухой ирландской глубинки. На первый взгляд, они ведут неприметную жизнь, полную пьянства, мелких потасовок и сплетен.

Что же нужно сделать, чтобы стать героем? Оказывается, всё просто: достаточно убить своего отца-тирана! Так начинается путь нашего неудачника, который, совершив этот акт, из отшельника превращается в знаменитого героя.

Возвращение убитого

Однако, как только герой празднует свою новую «славу», убитый отец возвращается. Возникает вопрос: кто он — призрак или человек, который ушёл на поиски своего убийцы? Эта многозначительность добавляет глубину спектаклю.

Комедия, трагедия или фарс?

Спектакль оставляет зрителям простор для размышлений: является ли это комедией, трагедией или откровенным фарсом? Каждый зритель сможет решить для себя, к какому жанру отнести эту увлекательную историю.

Спектакль понравится тем, кто ценит абсурдный юмор и мистику, и открывает новые грани привычных тем человеческих взаимоотношений.