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Ирина Ясина. Быть лучше, чем в начале пути
Билеты от 2750₽
Киноафиша Ирина Ясина. Быть лучше, чем в начале пути

Ирина Ясина. Быть лучше, чем в начале пути

16+
Возраст 16+
Билеты от 2750₽

О концерте/спектакле

Лекция для личностного роста в лектории «Прямая речь»

Один из самых теплых и душевных вечеров в рамках лектория «Прямая речь» пройдет с журналисткой и правозащитницей Ириной Ясиной. На этой встрече мы обсудим важные жизненные вопросы и личные переживания, которые формируют нас как личностей.

Тема встречи

Ирина Ясина поделится своими размышлениями о том, как важно с возрастом становиться добрее, щедрее и терпимее. «Мы в молодости ничего о себе не знаем. Ну а потом ты вдруг оказываешься в обстоятельствах, которые требуют от тебя не сломаться, не обвинить других, не предать... Если в течение жизни так будет вести себя каждый, зла в мире станет меньше», — говорит Ирина.

Личное и общественное

В ходе лекции будут рассмотрены современные проблемы и способы их преодоления. Как выдерживать удары судьбы и двигаться вперед? Как перестать «делать вид» и начать «делать дело»? Ирина также поделится воспоминаниями о своем отце, экономисте и политическом деятеле Евгении Ясине, а также о знаменитых друзьях семьи, таких как Владимир Войнович, Михаил Жванецкий и Василий Аксенов.

Поэзия на вечере

В программе вечера запланированы чтения стихов, которые отражают внутренние переживания и вдохновляют. Зрители смогут насладиться знакомыми и любимыми произведениями.

Об Ирина Ясиной

Ирина Ясина — экономист, журналист, писатель и общественный деятель, известная своими выступлениями в защиту прав инвалидов. Она была членом Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ с 2008 по 2011 год. Дочь Евгения Ясина, министра экономики России в 1994-1997 годах. Автор книги «История болезни», в которой откровенно рассказывает о жизни с рассеянным склерозом.

Информация о мероприятии

  • Продолжительность: примерно 1 час 30 минут
  • Рекомендуемый возраст: 16+

Если у вас нет возможности посетить лекторий вживую, вы можете присоединиться к трансляции онлайн!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 сентября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 2750 ₽

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