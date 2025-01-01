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Ирина Винер представляет спектакль «Наваждение»
Билеты от 1500₽
Киноафиша Ирина Винер представляет спектакль «Наваждение»

Спектакль Ирина Винер представляет спектакль «Наваждение»

6+
Режиссер Зарина Мухитдинова
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Наваждение» — погружение в мир любви и искусства

Ирина Винер представляет уникальный пластический спектакль «Наваждение», посвященный любви, вдохновению и красоте, из которых рождается искусство. На сцене развернется 7 историй любви гениев мирового искусства, исполненных звездами российской художественной гимнастики и танцевального шоу ГРАНД.

Танец как поэзия тела

Спектакль переносит зрителей в начало XX века — в эпоху зарождения искусства, где на стыке балета, поэзии, музыки, моды и танца формируется новый язык выражения. Здесь чувства становятся движением, а вдохновение принимает форму художественной гимнастики — не как спорта, а как поэзии тела.

Истории, которые вдохновляют

Зрители увидят, как Айседора Дункан танцует под стихи Сергея Есенина, как рождались духи Chanel №5 под музыку Игоря Стравинского, а также как Любовь Гала вдохновила Сальвадора Дали на создание шедевров. В спектакле также будут представлены встречи великих личностей: Ахматова и Модильяни, Чарли Чаплин и Анна Павлова, а также история любви Майи Плисецкой и Родиону Щедрину, которая пронеслась через всю жизнь.

Грандиозное шоу

«Наваждение» — это увлекательный экскурс в историю, рассказывающий о становлении художественной гимнастики через призму взаимоотношений признанных гениев мирового искусства. Каждая история — это неповторимый и яркий отблеск той эпохи.

Не упустите возможность

Увидеть «Наваждение» — значит прикоснуться к истокам, где переплетаются красота, грация, вдохновение и любовь. Присоединяйтесь к этому волнующему спектаклю и почувствуйте его атмосферу на сцене, в зале и в себе!

Команда

  • Художественный руководитель и продюсер: Ирина Винер
  • Режиссёр: Зарина Мухитдинова
  • Исполнительный директор: Денис Тагинцев

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 сентября
Москва Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
15:00 от 1500 ₽ 19:00 от 1500 ₽

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