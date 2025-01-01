Спектакль Ирина Винер представляет спектакль «Наваждение»

Спектакль «Наваждение» — погружение в мир любви и искусства

Ирина Винер представляет уникальный пластический спектакль «Наваждение», посвященный любви, вдохновению и красоте, из которых рождается искусство. На сцене развернется 7 историй любви гениев мирового искусства, исполненных звездами российской художественной гимнастики и танцевального шоу ГРАНД.

Танец как поэзия тела

Спектакль переносит зрителей в начало XX века — в эпоху зарождения искусства, где на стыке балета, поэзии, музыки, моды и танца формируется новый язык выражения. Здесь чувства становятся движением, а вдохновение принимает форму художественной гимнастики — не как спорта, а как поэзии тела.

Истории, которые вдохновляют

Зрители увидят, как Айседора Дункан танцует под стихи Сергея Есенина, как рождались духи Chanel №5 под музыку Игоря Стравинского, а также как Любовь Гала вдохновила Сальвадора Дали на создание шедевров. В спектакле также будут представлены встречи великих личностей: Ахматова и Модильяни, Чарли Чаплин и Анна Павлова, а также история любви Майи Плисецкой и Родиону Щедрину, которая пронеслась через всю жизнь.

Грандиозное шоу

«Наваждение» — это увлекательный экскурс в историю, рассказывающий о становлении художественной гимнастики через призму взаимоотношений признанных гениев мирового искусства. Каждая история — это неповторимый и яркий отблеск той эпохи.

Не упустите возможность

Увидеть «Наваждение» — значит прикоснуться к истокам, где переплетаются красота, грация, вдохновение и любовь. Присоединяйтесь к этому волнующему спектаклю и почувствуйте его атмосферу на сцене, в зале и в себе!

Команда