Ирина Салтыкова
Киноафиша Ирина Салтыкова

Ирина Салтыкова

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Ирины Салтыковой в Казани

Легенда 90-х и главная блондинка российской поп-сцены, Ирина Салтыкова, вновь готова покорить сердца зрителей. Ее голос звучал из каждого магнитофона, а песни становились настоящими хитами, разбивая тысячи сердец.

Хиты, которые невозможно забыть

На концерте будут исполнены лучшие композиции певицы, среди которых:

  • «Голубые глазки»
  • «Серые глаза»
  • «Будь со мной»
  • «Розовый вечер»

Эти песни по-прежнему волнуют публику и создают незабываемую атмосферу. Каждый трек — это целая история о любви, страсти и надежде.

Почему стоит посетить концерт

Концерт Ирины Салтыковой — это уникальная возможность окунуться в атмосферу 90-х, когда ее музыка звучала из каждого окна. Погружение в ностальгию, а также шанс снова встретиться с музыкальными хитами, которые стали символом целой эпохи.

Не упустите возможность насладиться живым исполнением и зарядиться положительными эмоциями под зажигательные мелодии от Ирины Салтыковой!

В других городах

Казань, 24 ноября
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
19:00 от 2000 ₽

