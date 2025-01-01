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Ирина Рысь
Билеты от 1500₽
Киноафиша Ирина Рысь

Ирина Рысь

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер с Ириной Рысь

Ирина Рысь — яркая личность в мире музыки. Певица и автор песен, она имеет на своем счету несколько сольных студийных альбомов. Кроме того, Ирина является членом Союза писателей России и кандидатом экономических наук. Однако главной страстью Ирины всегда оставалась музыка, которая наполняет её жизнь.

Уникальная программа

На предстоящем концерте Ирина Рысь выступит с живым бэндом, представляя зрителям насыщенную программу собственных сочинений. Это будет не просто музыкальный вечер, а настоящее погружение в мир эмоций и вдохновения, который Ирина передает через свои песни.

Необычные инструменты

Особое внимание стоит обратить на то, что в этот вечер Ирина исполнит несколько композиций на саксофоне. Это добавит уникальности её выступлению и позволит зрителям насладиться разнообразием музыкальных стилей.

Приглашение к зрителям

Не упустите возможность стать частью этого необычного музыкального события! Концерт состоится в уютной атмосфере, где каждый сможет почувствовать близость музыки и её магию. Ждем вас на встрече с Ириной Рысь!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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