Концерт Ирины Понаровской в баре «Петтер»

Популярная певица Ирина Понаровская выступит с концертом в любимом многими столичном баре «Петтер». Это уникальная возможность насладиться живым исполнением песен в камерной обстановке, которая идеально подходит для погружения в мир музыки.

Атмосфера и комфорт

Бар «Петтер» славится своим приятным оформлением и уютной атмосферой. Лучшие вина и гастрономия от шеф-повара создадут идеальные условия для максимального наслаждения концертом. Каждый гость сможет не только насладиться музыкой, но и побаловать себя изысканными блюдами.

Не упустите шанс!

Упускать такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя! Билеты можно приобрести прямо сейчас на сайте бара «Петтер». Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого события!

До встречи на концерте!