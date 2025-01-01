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Ирина Понаровская
Билеты от 9500₽
Киноафиша Ирина Понаровская

Ирина Понаровская

18+
Возраст 18+
Билеты от 9500₽

О концерте/спектакле

Концерт Ирины Понаровской в баре «Петтер»

Популярная певица Ирина Понаровская выступит с концертом в любимом многими столичном баре «Петтер». Это уникальная возможность насладиться живым исполнением песен в камерной обстановке, которая идеально подходит для погружения в мир музыки.

Атмосфера и комфорт

Бар «Петтер» славится своим приятным оформлением и уютной атмосферой. Лучшие вина и гастрономия от шеф-повара создадут идеальные условия для максимального наслаждения концертом. Каждый гость сможет не только насладиться музыкой, но и побаловать себя изысканными блюдами.

Не упустите шанс!

Упускать такую возможность прикоснуться к прекрасному нельзя! Билеты можно приобрести прямо сейчас на сайте бара «Петтер». Не пропустите шанс стать частью этого незабываемого события!

До встречи на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 9500 ₽

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