Спектакль Ирина Пегова

Литературно-музыкальный вечер поэзии Серебряного века

Приглашаем вас на уникальный литературно-музыкальный вечер, посвящённый поэзии Серебряного века. В этот вечер стихи выдающихся поэтов, таких как Марина Цветаева, Анна Ахматова и Борис Пастернак, прозвучат в исполнении знаменитой актрисы театра и кино, народной артистки России, лауреата премии «Золотая маска» - Ирины Пеговой.

Об актрисе

Ирина Пегова - одна из самых ярких и неординарных актрис современного российского театра. Она отличается харизматичной внешностью, выдающимся талантом и глубоким погружением в образы своих персонажей. Зрители знают её по ролям в таких фильмах, как «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Подруга особого назначения», «Пассажирка», «Не торопи любовь», «Варенька», «Ванька Грозный», «Одинокие сердца», «Экипаж», «Акушерка» и многих других.

Музыкальное сопровождение

В этот вечер Ирину Пегову будет сопровождать ансамбль Rock’o’Co под управлением Дениса Калинского. Это сотрудничество обещает создать уникальную атмосферу, где поэзия будет звучать в гармонии с музыкальными композициями.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность погрузиться в мир великих стихов и насладиться великолепной игрой Ирины Пеговой в компании талантливых музыкантов. Ждем вас на нашем вечере!