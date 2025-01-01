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Ирина Пегова
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Спектакль Ирина Пегова

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Литературно-музыкальный вечер поэзии Серебряного века

Приглашаем вас на уникальный литературно-музыкальный вечер, посвящённый поэзии Серебряного века. В этот вечер стихи выдающихся поэтов, таких как Марина Цветаева, Анна Ахматова и Борис Пастернак, прозвучат в исполнении знаменитой актрисы театра и кино, народной артистки России, лауреата премии «Золотая маска» - Ирины Пеговой.

Об актрисе

Ирина Пегова - одна из самых ярких и неординарных актрис современного российского театра. Она отличается харизматичной внешностью, выдающимся талантом и глубоким погружением в образы своих персонажей. Зрители знают её по ролям в таких фильмах, как «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Подруга особого назначения», «Пассажирка», «Не торопи любовь», «Варенька», «Ванька Грозный», «Одинокие сердца», «Экипаж», «Акушерка» и многих других.

Музыкальное сопровождение

В этот вечер Ирину Пегову будет сопровождать ансамбль Rock’o’Co под управлением Дениса Калинского. Это сотрудничество обещает создать уникальную атмосферу, где поэзия будет звучать в гармонии с музыкальными композициями.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность погрузиться в мир великих стихов и насладиться великолепной игрой Ирины Пеговой в компании талантливых музыкантов. Ждем вас на нашем вечере!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 февраля
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
19:00 от 1400 ₽

Фотографии

Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова Ирина Пегова

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