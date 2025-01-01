Меню
Ирина Обухова. Истории про нас
Билеты от 6000₽
Киноафиша Ирина Обухова. Истории про нас

Ирина Обухова. Истории про нас

18+
Возраст 18+
Билеты от 6000₽

О концерте/спектакле

Психологический театр Ирины Обуховой в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас в уникальный психологический театр Ирины Обуховой, где каждый зритель становится активным участником. Здесь у вас есть возможность поделиться своими жизненными историями, а актеры, с поддержкой психолога, превратят их в небольшие этюды.

Формат представления

Такой подход помогает найти ответы на важные вопросы и решения запутанных ситуаций. Психологический театр — это форма перформанса, где сюжет рождается в моменте, основываясь на ваших рассказах. В мини-постановке не будет конкретных решений или морали, но вас ждет магия, которую невозможно уместить в словах. Поэтому важно прийти и ощутить это на собственном опыте.

Зачем приходить?

Наблюдая за своей историей со стороны, вы сможете заметить стереотипы, которые управляют вами, а также проявления вашего внутреннего мира и жизненные сценарии. Ирина Обухова, руководитель театра и психотерапевт, подчеркивает: Нам всем важно иметь место, где можно поделиться значимой, эмоционально затрагивающей историей и быть услышанным. Или послушать истории других. Это поможет взглянуть на ситуацию и чувства разных людей с необычных ракурсов и, возможно, прийти к какому-то решению внутри себя.

Поддержка для зрителей

Для многих участников психологический театр — это возможность быть услышанными. Если вам трудно выстроить свой рассказ, ведущая поможет вам, задавая вопросы и уточняя детали с невероятной чуткостью и заботой о каждом присутствующем.

О Ирине Обуховой

Ирина Обухова — семейный психолог с 20-летним стажем, психотравматолог, кандидат наук и действительный член Европейской ассоциации психотерапии и Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Это гарантирует высокое качество и профессионализм подхода к каждому участнику.

Информация о мероприятии

  • Примерная продолжительность: 2 часа 30 минут
  • Рекомендуемый возраст: 18+

Ноябрь
14 ноября пятница
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 6000 ₽

