Ирина Нельсон (Reflex)

Сольный концерт Ирины Нельсон во Дворце молодёжи

В Дворце молодёжи состоится сольный концерт Ирины Нельсон (REFLEX), который обещает стать ярким событием для поклонников поп-музыки. В программе — хиты, такие как:

«Сойти с ума»

«НонСтоп»

«Люблю»

«Танцы»

«Потому что не было тебя»

«Первый раз»

И, конечно, новые песни из репертуара артистки.

Дворец молодёжи распахнет свои двери для встречи с настоящей иконой поп-сцены. Культовая группа 2000-х — REFLEX — порадует зрителей большим сольным концертом «25 лет Reflex». Это два часа хитов, которые вы знаете наизусть, а также свежие композиции.

Ирина Нельсон — настоящая леди с уникальным голосом, который невозможно спутать ни с кем. REFLEX — самая популярная женская группа 2000-х, законодатели музыкальной моды в России. За свою карьеру они завоевали 19 музыкальных наград и 5 премий «Золотой граммофон». Подарите себе незабываемое настроение и искренние эмоции на этом концерте!