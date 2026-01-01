Оповещения от Киноафиши
Ирина Нельсон (Reflex)
Киноафиша Ирина Нельсон (Reflex)

Ирина Нельсон (Reflex)

12+
Возраст 12+

О концерте

Сольный концерт Ирины Нельсон во Дворце молодёжи

В Дворце молодёжи состоится сольный концерт Ирины Нельсон (REFLEX), который обещает стать ярким событием для поклонников поп-музыки. В программе — хиты, такие как:

  • «Сойти с ума»
  • «НонСтоп»
  • «Люблю»
  • «Танцы»
  • «Потому что не было тебя»
  • «Первый раз»

И, конечно, новые песни из репертуара артистки.

Дворец молодёжи распахнет свои двери для встречи с настоящей иконой поп-сцены. Культовая группа 2000-х — REFLEX — порадует зрителей большим сольным концертом «25 лет Reflex». Это два часа хитов, которые вы знаете наизусть, а также свежие композиции.

Ирина Нельсон — настоящая леди с уникальным голосом, который невозможно спутать ни с кем. REFLEX — самая популярная женская группа 2000-х, законодатели музыкальной моды в России. За свою карьеру они завоевали 19 музыкальных наград и 5 премий «Золотой граммофон». Подарите себе незабываемое настроение и искренние эмоции на этом концерте!

Купить билет на концерт Ирина Нельсон (Reflex)

Апрель
2 апреля четверг
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1800 ₽

