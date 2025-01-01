Меню
Ирина Нечаева-Зорина
Билеты от 1000₽
Ирина Нечаева-Зорина

Ирина Нечаева-Зорина

6+
6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт Ирины Нечаевой-Зориной в пабе «O'Connell's»

Победительница множества музыкальных конкурсов Ирина Нечаева-Зорина выступит в пабе «O'Connell's», который славится своими запоминающимися музыкальными вечерами. Этот концерт — отличная возможность насладиться живым исполнением популярной музыки в уютной обстановке.

Уникальная атмосфера и живое исполнение

Паб «O'Connell's» славится своей теплой и доброжелательной атмосферой, что делает его идеальным местом для проведения концертов. Ирина Нечаева-Зорина привнесет в вечер особую энергию и динамику, что своей харизмой завлекает зрителей и вызывает улыбки на лицах.

Для любителей музыкальных вечеров

Концерт станет настоящим праздником для тех, кто ценит живое исполнение и хочет насладиться качественной поп-музыкой в исполнении талантливого артиста. Это событие привлечет не только преданных поклонников Ирины, но и всех любителей хорошей музыки.

Не упустите шанс посетить этот концерт и зарядиться положительными эмоциями!

15 декабря
15 декабря понедельник
20:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 1000 ₽

