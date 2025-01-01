Стендап концерт Ирины Мягковой: новый взгляд на жизнь

После более чем годового перерыва одна из самых ярких звёзд российского стендапа, Ирина Мягкова, представит свою новую программу на сольном стендап-концерте. Ирина — не только талантливый комик, но и креативный продюсер, а также создатель и ведущая популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ.

О программе

В начале 2024 года на сцене ожидалась премьера её сольного концерта под названием «Сильная и независимая». За время своего творческого перерыва Ирина пережила интересные события и накопила множество новых идей. В новом концерте она поделится свежими мыслями, которые, как обещает артистка, станут ещё смелее, глубже и актуальнее.

Что ждет зрителей

Зрители станут свидетелями остроумных наблюдений и уникального стиля Ирины, который успел полюбиться тысячам поклонников. Каждый её вечер — это уникальная возможность увидеть мир через её призму, где находят отклик практические аспекты повседневной жизни.

Не упустите шанс

Концерт — это не просто выступление, а целое шоу, которое стоит посетить. Ирина Мягкова вновь готова удивлять и радовать зрителей своим талантом. Обратите внимание, что мероприятие имеет возрастное ограничение 18+, так как содержит элементы, которые могут быть неуместны для молодежной аудитории.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера!