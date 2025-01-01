Меню
Ирина Мягкова
Билеты от 3500₽
Ирина Мягкова

Ирина Мягкова

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте

Проверочный концерт стендап Ирины Мягковой в Москве

Стенд-ап комик, создатель и креативный продюсер программы «Женский стендап» на ТНТ, Ирина Мягкова выступит с новым концертом в Coin Event Hall. Ее выступления собирают тысячи зрителей по всей стране и набирают миллионы просмотров на видео-платформах.

Место проведения

Coin Event Hall — это современная площадка, расположенная в центре Москвы на улице Пятницкой, неподалеку от метро Добрынинская. Зал выделяется уникальной атмосферой и качественным звуком, что делает его популярным среди лучших комиков страны. Здесь уже выступали такие мастера стендапа, как Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Никита Шевчук. Кроме того, именно здесь давали свои первые сольные концерты Ольга Малащенко и Василий Вакуленко.

Уникальные впечатления

Зрители ценят Coin Event Hall не только за атмосферу, но и за быстрое обслуживание, а также разнообразие напитков и блюд. Один из посетителей отметил, что за последний месяц побывал здесь на концертах 8 раз! Заведение работает по концепции «Наливаем честно!», предлагая пивные и виноградные напитки в удобных форматах.

Подготовка к концерту

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить за 30 минут до начала концерта. Сбор гостей начнется в 18:40, а сам концерт начнется в 19:20.

Стоимость билетов

Обратите внимание, стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. Внимание: по одному билету может прийти не больше указанного количества мест на диване.

Исполнители
Ирина Мягкова
Ирина Мягкова

Купить билет на концерт Ирина Мягкова

Август
1 августа суббота
15:00
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
от 3500 ₽

