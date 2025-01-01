Ирина Мягкова. Стендап концерт

Стендап концерт Ирины Мягковой в Астане

Долгожданное возвращение Ирины Мягковой с новой программой!

После более чем годового перерыва одна из самых ярких звёзд российского стендапа вновь выходит на сцену. На большом сольном стендап концерте в Астане Ирина Мягкова представит свою новую программу, полную свежих идей и остроумия.

О комике

Ирина Мягкова — это не только одна из самых популярных стендап-комиков в России, но и креативный продюсер, а также создатель и ведущая шоу «Женский стендап» на ТНТ. В начале 2024 года она презентовала свой сольный концерт под названием «Сильная и независимая». Этот проект стал результатом её творческой паузы, во время которой у Ирины возникли новые мысли и идеи.

Новая программа

В новом концерте Мягкова обещает представить смелый и актуальный взгляд на привычные вещи. Зрителей ждут остроумные наблюдения и искренние размышления, которые находят отклик в каждом слове. Этот вечер обещает стать уникальной возможностью для всех, кто давно хотел послушать Ирина Мягкову в живом исполнении.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события и прикоснуться к магии стендапа!