Ирина Мягкова. Новый сольный стендап-концерт

Долгожданное возвращение Ирины Мягковой с новой программой!

После более чем годового перерыва одна из самых ярких звёзд российского стендапа, Ирина Мягкова, вновь порадует своих поклонников. В её новом сольном стендап концерте, который состоится в вашем городе, вас ожидает уникальная программа!

Кто такая Ирина Мягкова?

Ирина Мягкова — одна из самых популярных стендап-комиков в России. Она является креативным продюсером, создателем и ведущей шоу «Женский стендап» на ТНТ. В начале 2024 года прошла премьера её нового сольного концерта под названием «Сильная и независимая».

Что ожидать от нового концерта?

За время творческой паузы у Ирины произошли интересные события, и она готова поделиться новыми мыслями со зрителями. Новый концерт обещает быть ещё смелее, глубже и актуальнее. Зрителей ждёт свежий взгляд на привычные вещи, остроумные наблюдения и фирменный стиль комика, который полюбился тысячам поклонников жанра.

Не упустите шанс!

Это уникальная возможность для тех, кто давно хотел посетить стендап концерт Ирины Мягковой. На этом концерте вы найдете отклик в каждом слове!