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Ирина Мягкова. Новый сольный стендап-концерт
Киноафиша Ирина Мягкова. Новый сольный стендап-концерт

Ирина Мягкова. Новый сольный стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Долгожданное возвращение Ирины Мягковой с новой программой!

После более чем годового перерыва одна из самых ярких звёзд российского стендапа, Ирина Мягкова, вновь порадует своих поклонников. В её новом сольном стендап концерте, который состоится в вашем городе, вас ожидает уникальная программа!

Кто такая Ирина Мягкова?

Ирина Мягкова — одна из самых популярных стендап-комиков в России. Она является креативным продюсером, создателем и ведущей шоу «Женский стендап» на ТНТ. В начале 2024 года прошла премьера её нового сольного концерта под названием «Сильная и независимая».

Что ожидать от нового концерта?

За время творческой паузы у Ирины произошли интересные события, и она готова поделиться новыми мыслями со зрителями. Новый концерт обещает быть ещё смелее, глубже и актуальнее. Зрителей ждёт свежий взгляд на привычные вещи, остроумные наблюдения и фирменный стиль комика, который полюбился тысячам поклонников жанра.

Не упустите шанс!

Это уникальная возможность для тех, кто давно хотел посетить стендап концерт Ирины Мягковой. На этом концерте вы найдете отклик в каждом слове!

Исполнители
Ирина Мягкова
Ирина Мягкова

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 29 сентября
ДК Калинина Пермь, Куйбышева, 140а
19:00 от 1500 ₽
Красноярск, 11 октября
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
19:00 от 1500 ₽
Новосибирск, 12 октября
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 2000 ₽

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