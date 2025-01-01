Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ирина Мазур. Сольный концерт
Киноафиша Ирина Мазур. Сольный концерт

Ирина Мазур. Сольный концерт

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Ирины Мазур в Пространстве Yushin Brothers

Приглашаем вас на увлекательный стендап-концерт Ирины Мазур, звезды шоу «Пока все дома» и участницы «Стендап рулетка» на ТНТ. Это уникальное шоу отличается особым форматом: каждое выступление станет настоящим сюрпризом для зрителей!

Что ожидать от шоу?

Ирина Мазур известна своим остроумием и искрометным юмором. В своем концерте она затрагивает самые разные темы, от повседневной жизни до актуальных социальных вопросов. Каждый ее стендап — это миниатюра, полная смеха и замThoughtfuls мыслей.

Не упустите шанс!

Так что, если вы хотите провести вечер в компании отличного юмора и позитива, не упустите возможность стать частью этого удивительного шоу. Ирина Мазур обязательно подарит вам яркие эмоции и много поводов для смеха!

Где и когда?

Стендап-концерт пройдет в уютном Пространстве Yushin Brothers, где созданы все условия для комфортного просмотра. Не забудьте приобрести свои билеты заранее, чтобы не упустить этот шанс провести вечер с весельем и хорошим настроением!

Мы ждем вас на стендап-концерте Ирины Мазур!

Купить билет на концерт Ирина Мазур. Сольный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Январь
9 января пятница
17:00
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
от 700 ₽

В ближайшие дни

Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
7 января в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Грязный стендап в Yushin Brothers
18+
Юмор
Грязный стендап в Yushin Brothers
29 декабря в 00:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
16 декабря в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше