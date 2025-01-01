Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ирина Мазур и Вячеслав Будянский. Стендап на двоих
Киноафиша Ирина Мазур и Вячеслав Будянский. Стендап на двоих

Ирина Мазур и Вячеслав Будянский. Стендап на двоих

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап от Мазур и Будянского в Новосибирске

Совместный стендап-концерт двух московских комиков Ирины Мазур и Вячеслава Будянского обещает стать ярким событием для любителей современного юмора. Ирина Мазур, знакомая зрителям по шоу «Стендап рублетка» на ТНТ, в своей манере рассматривает повседневные ситуации с юмором и иронией. Ее стиль — это хитроумные наблюдения о жизни, которые могут заставить смеяться даже самых серьезных зрителей.

Вячеслав Будянский известен по программе «Стендап за 60 секунд» на канале StandUp Club #1. Его короткие, но зарядящие энергией выступления погружают в мир повседневных комичных ситуаций. Будянский мастерски использует элементы импровизации, что делает каждое его выступление уникальным.

Что ожидать от концерта?

Концерт объединит лучшие шутки комиков и новые неизданные номера, которые подарят зрителям смех и положительные эмоции. Уникальная комбинация стилей обоих артистов создаст великолепное шоу, полное неожиданностей и ярких эмоций.

Почему стоит посетить?

Посещение стендап-концерта — отличный способ провести вечер с хорошей компанией и зарядиться позитивом. Юмор Ирины и Вячеслава поможет отвлечься от повседневных забот и насладиться искренним смехом. Кроме того, есть возможность увидеть, как комики improvisируют в ответ на реакцию зала, что делает выступление еще более захватывающим.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события. Приходите за смехом и оставьте свои заботы за дверью!

Купить билет на концерт Ирина Мазур и Вячеслав Будянский. Стендап на двоих

Помощь с билетами
В других городах
Январь
3 января суббота
17:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Посвящение Георгию Свиридову
6+
Классическая музыка
Посвящение Георгию Свиридову
21 декабря в 15:00 Новосибирская консерватория им. Глинки
от 300 ₽
В гостях у оркестра
12+
Классическая музыка
В гостях у оркестра
28 мая в 19:00 Концертный зал им. Каца
от 500 ₽
Ха!Мы! Лучшее!
18+
Юмор
Ха!Мы! Лучшее!
7 февраля в 21:30 Бродячая собака
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше