«Мы с тобой» — уникальный концерт Ирины и Александра Кругов

В этом году Ирина Круг открывает новую страницу в своей творческой биографии с программой «Мы с тобой», в которой участвует её сын Александр Круг. Этот проект посвящён Году семьи и объединяет поколения через музыку.

Творческий стиль Ирины Круг

Ирина Круг — яркая и запоминающаяся личность, обладающая уникальным музыкальным стилем. Её песни, полные трогательных мотивов и осмысленных текстов, находят отклик в сердцах миллионов поклонников. Успех её творчества основан на способности передавать глубокие чувства любви, утраты и расставаний, оставаясь верной жанру шансона.

Хиты и новинки

В новой программе зрители смогут услышать как известные хиты, такие как «Подари любовь», «Фамилия» и «Букет из белых роз», так и премьеры новых песен. Ирина выбирает музыку сердцем, создавая атмосферу, в которой каждый сможет погрузиться в её завораживающий мир задушевной песни.

Специальный гость — Александр Круг

Особым моментом программы станет выступление Александра Круга, младшего сына Михаила Круга. Он унаследовал не только фамилию, но и узнаваемый баритон, который способен тронуть души зрителей всех поколений. Александр исполнит любимые хиты своего отца и представит новые композиции.

Тема программы

Программа «Мы с тобой» — это не просто концерт, это рассказ о преемственности поколений и о любви. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!